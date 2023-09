- Dette var en utrolig kul mellomdistanse i et bra terreng, sa Martin Vehus Skjerve like etter målgang på dagens Norgescupløp noen mil sør-øst for Tromsøya. Da hadde juniorlandslagsløperen fra Frol IL gjort unna løypen i eldste juniorklasse snaue halvminuttet kjappere enn Brage Takle og Hans Gjerundsson Urset. Dette ga trønderen en perfekt avslutning på Norgescupsesongen hvor han også vant Norgescupen sammenlagt.

Samme «fasit» er det også for jevngamle Pia Young Vik – altså seier i dag og sammenlagtseier i Norgescupen:

- Jeg har noe «smått» tidstap helt på slutten, men det var et veldig bra løp, sa løperen fra Nydalens SK om dagens gjennomføring.En gjennomføring som ga seier med nesten halvannet minutt ned til Kristin Melby Jacobsen. Mathea Gløersen ble nummer 3 i denne klassen.

I yngste juniorklasse for jenter var det Ingeborg Roll Mosland som avsluttet Norgescupsesongen med seier. Jenta fra Oppsal var også best sammenlagt i Norgescupen denne sesongen:- Løpet i dag var ikke helt perfekt, men jeg hadde god flyt samtidig som jeg våget å ta meg litt ekstra tid til å stoppe opp for å «få» en god retning. Det tror jeg var viktig, oppsummerte hun. God retning, høy fart og lite tidstap ga i hvert fall seier foran Anna Taksdal og Marie Scheele i dag.

I klassen for de yngste juniorgutta var det Kristoffer Strømdal Wik som var kjappest i det lettløpte terrenget:

- Jeg har tapt noe tid i starten, men etter hvert løp jeg ganske bra, sa han om sin vei til toppen av pallen.

Derfra kunne ha se «ned» på Jonas Fenne Ingierd som ble nummer to i dag, men vant Norgescupen i denne klassen sammenlagt. Oskar Heksem ble 3. mann i denne klassen i sesongens siste Noregscupløp.

I morgen venter junior-NM stafett fra samme arena.

Kilde: Pressemelding Norsk orientering bilder: Bjørn Hauge

Resultater

D17-18, 3 250 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 19.41,

2) Anna Taksdal, Ganddal IL, 21.06,

3) Marie Scheele, Nydalens SK, 22.04,

4) Sigrid Haugskott, OL Trollelg, 22.49,

5) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 23.03,

6) Synne Sandven, Notodden OL, 23.06.

D19-20, 3 520 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 20.31,

2) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 21.55,

3) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 23.06,

4) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 23.13,

5) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 23.24,

6) Anna Aurora Nolte, Freidig, 23.55.



H17-18, 4 070 m:

1) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 22.00,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 22.51,

3) Oskar Heksem, Fana IL, 23.20,

4) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 23.21,

5) August Hellerud Sire, Konnerud IL, 23.40,

6) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 24.06.

H19-20, 4 410 m:

1) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 22.18,

2) Brage Takle, Kristiansand OK, 22.42,

3) Hans Gjermundsson Urset, Nydalens SK, 22.46,

4) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 23.18,

5) Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL (Rogaland), 24.13,

6) Lars Lien, Gjø-Vard OL, 24.57.

D21, 4 680 m:

1) Ane Dyrkorn, NTNUI, 28.43,

2) Ingrid Gulbrandsen, NTNUI, 29.32,

3) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 29.32,

4) Ragnhild Eide, Byåsen IL, 31.23,

5) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 31.30,

6) Lone Brochmann, Nydalens SK, 31.39.

H21, 5 580 m: 1

) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 28.47,

2) Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering, 30.43,

3) Elias Jonsson, NTNUI, 30.52,

4) Håkon Raadal Bjørlo, Oppsal Orientering, 31.14,

5) Vegard Jarvis Westergård, Oppsal Orientering, 31.29,

6) Sindre Johannessen, Frol IL, 31.41.



D16, 5 070 m:

1) Ronja Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 39.26,

2) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 43.39,

3) Elise Renard, Kongsberg OL, 43.45,

4) Mari Richter, Sandnes IL (Rogaland), 45.32,

5) Cathrine Sogn, Notodden OL, 46.40,

6) Synne Syversen Gihle, Oppsal Orientering, 46.52.

H16, 5 820 m:

1) Syver Strand Gulbrandsen, Fredrikstad SK, 37.40,

2) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 38.45,

3) Peter Telle-Hansen, Tyrving IL, 39.49,

4) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 40.34,

5) Jan Olav Bergan, Kongsberg OL, 42.02,

6) Simen Dalen Eriksen, Asker Skiklubb, 42.31.