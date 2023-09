- Jeg vet ikke helt på veivalgene, men jeg har ikke noe postbom, sa Eirik Langedal Breivik like etter målgang på dagens mellomdistanse under Norgescupen i Tromsø. NTNUI-løperen som var best på sprintene både torsdag og fredag var best også da det handlet om skogsorientering over mellomdistanse noen mil sør- øst for Tromsøya i dag:

- Under NM-mellomdistanse var jeg i for dårlig for, men nå stemmer det bedre, forteller karen som dermed kan notere seg for 3 seire på rad under oppholdet i Tromsø.

I morgen går han først ut på jaktstarten som avslutter årets Norgescup, og da kan kan det fort bli 4 seier på rad for den formsterke karen i NTNUI-drakten:

- Jeg kommer i hvert fall ikke til å vente på de andre, er meldingen hans til dem som jager bakfra.

Det er i første rekke Ulrik Astrup Arnesen og Elias Jonsson, som ble henholdsvis nummer 2 og 3 i dag, men denne duoen har omtrent 2 minutter opp til Langedal Breivik.

For Ane Dyrkorn – som vant dameklassen – blir det noe mer nervøst ut på jaktstarten, da det bare er snaue minuttet ned til Ingrid Gulbrandsen og Marianne Andersen – som delte 2. plassen i dag: - Jeg håper å kunne holde unna, men alt kan skje på en jaktstart, sier hun selv om det som venter i morgen. I dag viste i hvert fall jenta som ble nummer 4 på denne distansen under VM at hun behersker denne distansen det være seg i Sveits eller i Troms:- Løpet var ganske bra, med unntak av en liten bom på 45 sekunder. Da var jeg for dårlig med kompasset og gjorde en retningsfeil.

Til tross for denne feilen ble det altså topplassering i dag for Dyrkorn, som gir henne startnummer 1 på jaktstarten i morgen.

Kilde: Pressemelding Norsk orientering Foto: Bjørn Hauge

D21, 4 680 m:

1) Ane Dyrkorn, NTNUI, 28.43,

2) Ingrid Gulbrandsen, NTNUI, 29.32,

3) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 29.32,

4) Ragnhild Eide, Byåsen IL, 31.23,

5) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 31.30,

6) Lone Brochmann, Nydalens SK, 31.39.

H21, 5 580 m: 1

) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 28.47,

2) Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering, 30.43,

3) Elias Jonsson, NTNUI, 30.52,

4) Håkon Raadal Bjørlo, Oppsal Orientering, 31.14,

5) Vegard Jarvis Westergård, Oppsal Orientering, 31.29,

6) Sindre Johannessen, Frol IL, 31.41.