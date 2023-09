Mileløpet i Eugene som gikk i varmt vær lørdag kveld norsk tid, ble en rekordfest av de sjeldne. Hele 12 av de 13 løperne satte personlig rekord, og i resultatlista bak Jakob Ingebrigtsen står det omtrent alt som er å oppdrive av forkortelser – som utlagt betyr: europeisk rekord, Diamond League-rekord, stevnerekord, årsbeste i verden og personlig rekord.



Place Athlete Country Time PB 1 Jakob INGEBRIGTSEN NOR 3:43.73 AR, DLR, MR, WL, PB 2 Yared NUGUSE USA 3:43.97 AR, PB 3 George MILLS GBR 3:47.65 PB 4 Mario GARCÍA ESP 3:47.69 NR, PB 5 Reynold CHERUIYOT KEN 3:48.06 WU20R 6 Cole HOCKER USA 3:48.08 PB 7 Narve Gilje NORDÅS NOR 3:48.24 PB 8 Azeddine HABZ FRA 3:48.64 NR, PB 9 Niels LAROS NED 3:48.93 NR, SB 10 Stewart McSWEYN AUS 3:49.32 SB, PB 11 Samuel TANNER NZL 3:49.51 PB 12 Elliot GILES GBR 3:51.63 PB 13 Abel KIPSANG KEN 3:53.50 SB DNF Cameron MYERS AUS DNF Erik SOWINSKI USA



Bare én ting mangler – verdensrekord, men jammen var det ikke langt unna. Jakob løp på 3.43,72, mens Hicham El Guerrouj løp på 3.43,13 da han satte verdensrekorden i Roma i 1999. Da hadde marokkaneren følge av kenyanske Noah Ngeny som har verdens neste beste miletid med 3.43,40.

På samme måte som Ngeny ble dratt inn til ei super tid av El Guerrouj i 1999, ble Nuguse dratt inn til verdens fjerde beste tid av Ingebrigtsen nå. Nuguse forbedra Allan Webbs 16 år gamle rekord fra 3.46,91 til 3.43,97.

Mens Hicham El Guerrouj hadde hare fram til 1200 m da han satte verdensrekorden, hadde Jakob Ingebrigtsen drahjelp bare til 900 m. Til gjengjeld hadde nordmannen lysharer, men Jakob fortalte etter løpet at det var vanskelig å se lyset i den skarpe ettermiddagssola. Han var uansett svært godt fornøyd med både tida og opplevelsen. Han hadde på forhånd ikke lagt opp løpet som et verdensrekordforsøk, men ville gjerne ha ei god tid siden det er så sjelden han løper denne distansen.

– Det er tilfeldig at jeg er så nærme verdensrekorden. Jeg forsøkte å springe så fort jeg kan, så er det tilfeldig at det er en rekord i nærheten, fortalte Jakob til NRK etter løpet.

Med 3.43,73 slo hans Steve Crams (eld)gamle europarekord på 4.46,32 klart. Jakob forbedra sin egen pers med enda litt mer. Hans bestetid fra før var på 3.46,46 som han løp på da han vant Drømmemila under Bislett Games i fjor. Nå løp han neste 3 sekunder fortere, noe som forteller litt om hvor mye Jakob har utvikla seg fra i fjor til i år.

Samtidig forteller det at han aldri ble helt kvitt Yared Nuguse, at nivået på mellomdistanse for tida er så høyt at det på ingen måte er gitt at Jakob Ingebrigtsen vil være først i mål i framtidige løp. Allerede i kveld er det mange som vil jakte på skalpen hans når han på slitne bein møter verdens beste på 3000 meteren i del to av Diamond League-finalen.

Narve Gilje Nordås leverte et nytt sterkt løp og var fornøyd med både plassering og tid, sjøl om han mente det ble vel mye klabb og babb på sisterunden. Med 3.48,24 er han nest best i Norge gjennom alle tider, sjuende best i Europa gjennom alle tider og nummer 28 i verden gjennom alle tider.

Ellers imponerte britiske George Mills med å ta tredjeplassen i det sterke feltet. Reynold Cheruiyot fra Kenya satte ny verdensrekord i U20-klassen med 3.48,06. Den nederlandske 18-åringen, Niels Laros, viste på nytt hvilket potensial han har med 3.48,93 og nederlandsk rekord.





Narve Gilje Nordås var ikke først i mål denne gangen, men kunne glede seg over nok et meget sterkt løp. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)