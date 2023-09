Totalvinnar var Anders Veum ( startnr 135) frå Varegg/Ey BIL på tida 35:39 minutt. Andremann i mål var Per Sigve Selseng ( startnr 81 ) på 37:16 minutt og tredje beste var Vebjørn Orheim Mundal ( startnr 149) frå Fjærland IL på tida 38:41 minutt.



Like etter start og vi kan se herrevinner Anders Veum fra Varegg nærmest, med startnummer 135. (Foto: Jan Christian Jerving)

Kvinneklassa vart vunnen av Benedikte Aa ( startnummer 141) på tida 42:35 min.. Ho var i hard duell med Marte Garvik ( startnummer 131) frå Vestre Slidre IL som kom inn på 42:36 minutt. Tredje beste dame var Ingvild Kleivane, Bergen Politiidrettslag på 44:05 min.

Her er vinner Benedikte Aa i godt driv. (Foto: Arrangøren)



Marte Garvik tok andreplassen i kvinneklassen. (Foto: Arrangøren)

Etter desse kom løparar på rekke og rad, og i mål venta Galdane Rundt medalje til alle både mosjonistar og konkurranseløparar. Det var premie til klassevinnarane. Dei to 10 åringane, Victor og Fredrik og 11 åringen Kristoffer, som sprang i Yngre rekrutt, fekk og velfortjent premie med superraske tider.



Vebjørn Orheim Mundal fra Fjærland IL tok tredjeplassen i mål. (Foto: Arrangøren)



Resultater kvinneklassen

Kvinner Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 141 Benedikte Aa - K 35-39 år 42:35.5 0:00.0 2 131 Marte Garvik Vestre Slidre IL K 16-19 år 42:36.2 0:00.7 3 120 Ingvild Kleivane Bergen Politiidrettslag K 20-34 år 44:05.6 1:30.1 4 136 Bogusia Zwolinska Lærdal IL K 40-44 år 45:36.7 3:01.2 5 148 Ellen Terese Harbakk Vik IL K 45-49 år 47:35.7 5:00.2 6 144 Gunvor Refsdal Vik il K 45-49 år 48:11.8 5:36.3 7 132 Linda Uglenes Maristuen Lærdal Il/Team Tråve K 45-49 år 48:16.1 5:40.6 8 125 Øydis Kristine Flateby - K 35-39 år 48:42.9 6:07.4 9 130 Anna Magrethe Tråve Lærdal Il/Team Tråve K 65-69 år 48:44.7 6:09.2 10 121 Line Fosheim Vestre Slidre IL K 20-34 år 49:19.2 6:43.7 11 110 Mari Vindedal - K 35-39 år 49:27.1 6:51.6 12 129 Liv Endresen IL Bjørn K 45-49 år 52:08.2 9:32.7 13 145 Marianne Velta Brandbu IL K 20-34 år 52:12.6 9:37.1 14 137 Lisbeth Hammersland Løperjentene i Bergen K 60-64 år 52:57.7 10:22.2 15 143 Ingvild Jerving Lærdal IL K 20-34 år 56:51.6 14:16.1 109 Marit Gjeldnes Kirkevold Lærdal Il/Team Tråve K 20-34 år DNS

Mange barnefamiliar gjekk runda, yngste deltakar sat i bæremeis , 6 månadar gamle Johannes Skjerdal Nedberge. Elles hadde Emma 6 år med seg paraply på runda, men fekk ikkkje bruk for denne då det var opphaldsvær. Det hadde rettnok regna ein del på førehand, slik at det var noko sleipe forhold i løypa. Alle kom seg vel i mål og var fornøgde med å ha gjennomført Norges finaste terrengløp.



Ellen Therese Harbakk fra Vik IL ble nummer 5. (Foto: Arrangøren)



Resultater herreklassen

Menn Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 135 Anders Veum Varegg/Ey BIL M 20-34 år 35:39.5 0:00.0 2 81 Per Sigve Selseng Sogndal M 35-39 år 37:16.3 1:36.8 3 149 Vebjørn Orheim Mundal Fjærland IL Gutar Yngre rekrutt 38:41.9 3:02.4 4 111 Fredrik Prestegård Lærdal IL M 20-34 år 39:07.8 3:28.3 5 114 Stian Vee Åtil M 35-39 år 40:20.6 4:41.1 6 108 Audun Garvik Vestre Slidre IL M 16-19 år 40:51.4 5:11.9 7 117 Stian Bratsberg N/A M 20-34 år 40:55.2 5:15.7 8 146 Magne Kvalsøren IL Bjørn M 50-54 år 41:06.5 5:27.0 9 104 Ole Heggestad Lærdal IL M 20-34 år 42:08.1 6:28.6 10 116 Anders Prestegård Team Consto Øst M 20-34 år 42:17.8 6:38.3 11 123 Pål Hage Kielland Sogndal IL M 35-39 år 42:26.7 6:47.2 12 127 Øivind Bernes Mjøsdalen M 65-69 år 42:29.6 6:50.1 13 134 Arvid Brudevoll Vik Il M 55-59 år 42:32.6 6:53.1 14 139 Nils Garvik Vestre Slidre IL M 50-54 år 43:53.1 8:13.6 15 80 Geir Sveinung Alme IL Bjørn M 35-39 år 44:09.1 8:29.6 16 113 Hans Petter Hagheim Team Tråve M 55-59 år 44:21.3 8:41.8 17 118 Eivind Fosheim Vestre Slidre IL M 55-59 år 44:34.0 8:54.5 18 133 Kristian Skaar Gje na Havre M 35-39 år 45:29.0 9:49.5 19 82 Thomas Barbeint Bergen M 40-44 år 45:35.1 9:55.6 20 101 Victor Løkken Larsen Lærdal IL Gutar Yngre rekrutt 45:39.2 9:59.7 21 122 Jens Welo Steinberg M 40-44 år 45:43.3 10:03.8 22 105 Jostein Skår Støfring Jølster IL M 60-64 år 45:45.2 10:05.7 23 126 Jo Rennemo Jellum - M 35-39 år 47:56.2 12:16.7 24 102 Kristoffer Mo Lærdal il Gutar Yngre rekrutt 48:27.1 12:47.6 25 138 Øystein Østergren Lærdal il M 40-44 år 50:44.3 15:04.8 26 128 Knut Harald Sjøli Kjørnes M 35-39 år 51:33.2 15:53.7 27 103 Fredrik Østergren Lærdal il Gutar Yngre rekrutt 51:35.8 15:56.3 28 106 Egil Haugen Fjellblom IL M 50-54 år 51:51.7 16:12.2 29 107 Joar Bøthun Liøen Ingen M 20-34 år 54:20.0 18:40.5 30 147 Hallvard Hagheim Lærdal M 50-54 år 58:21.7 22:42.2 31 140 Harald Stadheim Lærdal il M 60-64 år 58:31.5 22:52.0 32 142 Roland Lonkowski Kiwi M 20-34 år 1:00:25.8 24:46.3 115 Knut Blaaflat Evjestad Lærdal IL M 16-19 år DNF 112 Olav Tiemann Hegg Hegg Skyttarlag M 55-59 år DNS 124 Odd Vidar Hippe Ulnes IL M 50-54 år DNS 119 Paal Sneve Skrautvål M 55-59 år DNS 1000 Olav Terum Aurland IL M 60-64 år DNS

Anna Magrethe Tråve fra Lærdal IL løp suverent i klasse 65-69 år. (Foto: Arrangøren)

Som arrangør er me svært nøgde med oppmøte og gjennomføringen av årets løp. Det blir arrangert Oslo Maraton, Bergen City Mila og Fyri Trail i Hemsedal, som er Nordens største terrengløp, same dag, Svært mange lokale løp i Sogn er nedlagde, difor er det kjekt med gode tilbakemeldingar på Galdane Rundt.

Laksen bakeri og kafe hadde utsal av bollar, kaker og kaffi/drikke og dei fleste var og handla for å fylla oppatt væske- og energitapet etter løpet.

De fire beste herrene. Fra venstre: Fredrik Prestegård, Per Sigve Selseng, Anders Veum og Vebjørn Orheim Mundal. (Foto: Arrangøren)

De to beste damene Benedikte Aa (141) og Marte Garvik (131). Her sammen med Per Sigve Selseng (81), Nils Garvik (139) og Audun Garvik (108). (Foto: Arrangøren)



Klassevinnerne. (Foto: arrangøren)





