Det var meldt vindkast på 12-13 m per sekund, men heldigvis slo ikke det til. Det var likevel ikke drømmeforhold som møtte deltakerne i 3000 m for alle på Øya Stadion i Trondheim tirsdag kveld. Gode harer som dro teten på både kvinne- og herresida til bare to runder gjenstod, medvirket til at det likevel ble sterke vinnertider.

Ingeborg Østgård satte pers med over 7 sekunder da hun løp på 9.15,65. Med det er hun tredje beste norske på distansen i år, og mye tyder på at hun er i stigende form fram mot terrengløpssesongen. Ingeborg fikk god drahjelp av Hedda Hynne som også viste god utholdenhet med å holde farten oppe i over 2 km.

Hanne Mjøen Maridal ble nummer to med 9.28,71, mens Maren Halle Haugen og Kristin Waaktaar Opland kniva nokså hardt om tredjeplassen. Maren var til slutt raskest, men uansett imponerende av Kristin som bare tre dager tidligere hatt løpt inn til NM-gull på maraton i Oslo. I alt løp seks kvinner under 10 minutter.

I herreklassen holdt fartsholder Kristoffer Sagli ut helt til to runder gjenstod, og med en sterk avslutning løp Magnus Øyen inn til 8.13,16 og klar seier. Øyen er bare 16 år og har 8.10,07 som pers, satt på Øya under mindre hustrige forhold i mai i år.

Kjetil Brenno Gagnås debuterte på 3000 m og ble nummer to med pene 8.28,59, mens 18 år gamle Lars Lystad Svorkmo ble nummer tre med 8.55,79. Sju løpere klarte ei tid under 9 minutter.



Plass Navn Klubb Født Resultat Kvinner 1 Ingeborg Østgård Tjalve Idrettsklubben 2003 9.15,65 2 Hanne Mjøen Maridal Strindheim IL 1996 9.28,71 3 Maren Halle Haugen IL Runar 2003 9.44,03 4 Kristin Waaktaar Opland Bratsberg IL 1982 9.44,74 5 Sigrid Alvik Tyrving IL 2003 9.50,19 6 Ingrid Helene Nyhus Strindheim IL 1997 9.56,48 7 Marte Lien Johnsen Byåsen IL 1999 10.08,94 8 Sunniva Isabel Cook NTNUI 2002 10.13,11 9 Anzu Lovise Kvam Idrottslaget Gular 1997 10.23,82 10 Abelone Holm Irgens Ranheim IL 2000 10.25,83 11 Ingrid Kilvær Nilsen Herøy IL 2003 10.31,93 12 Maja Belsås Ranheim IL 2004 10.38,55 Hedda Hynne Tjalve Idrettsklubben 1990 DNF Synnøve Antonsen Torp Ranheim IL 1999 DNS Synne Hyun Bin Brovold Byåsen IL 1998 DNS Menn heat 1 1 Magnus Øyen Rindal IL 2007 8.13,16 2 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 2000 8.28,59 3 Lars Lystad Svorkdal SVORKMO N.O.I. 2005 8.55,79 4 Ola Sakshaug Kristiansand Løpeklubb 1984 8.56,48 5 Christian Bredesen Steinkjer FIK 2005 8.57,21 6 Eskil Høien Trondheim Triatlonklubb 2004 8.58,84 7 Markus Hauge-Espelien Rindal IL 1986 8.59,74 8 Øyvind Ytterhus Utengen Bratsberg IL 1989 9.01,09 9 Nils Johan Tveite Ås IL 2002 9.03,28 10 Sebastian Børset Rindal IL 2007 9.17,36 11 Mats Engan Heggelund Frol IL 2006 9.17,54 Sondre Rishøi Selsbakk IF 2000 DNF Kristoffer Sagli Aure IL 2002 DNF Endre Berg Leiren Strindheim IL 2001 DNS Tord Franke Ulset Selsbakk IF 2003 DNS Mathias Flak Steinkjer FIK 1999 DNF Menn heat 2 1 Emil Skogheim Åsen IL 2003 10.05,18 2 Rolf Solheimdal Johansen Trondheim & Omegn Sportsklubb 1976 10.43,46 3 Audun Havnen Bratsberg IL 1985 10.44,80 4 Jonatan Eikemo-Nilsen Byåsen IL 2009 10.50,78 5 Vebjørn Prigge I.L. Nybrott 2008 10.51,84 6 Per-Einar Torbergsen Bratsberg IL 1980 10.53,34 Espen Røistad Bratsberg IL 1993 DNS Christian Stranger-Johannessen Strindheim IL 1976 DNS Bjarne Austad Bratsberg IL 1974 DNS Markus Rekstad Byåsen IL 2008 DNS



Herrene i heat 1 er klare til å løpe sju og en halv runde på Øya stadion i Trondheim. (Foto: Tor Jarle Bolme / Rindal IL Friidretts Facebook-side)