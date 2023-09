Det var en veldig solid prestasjon av Ninette, som kom i mål til 225. plass totalt av 621 fullførende (1094 startet) med 126 timer og 27 minutter. Hun ble nummer 31 av kvinnene totalt, og 59-åringen ble nummer 7 i V2 kvinner 50-59 (13 timer før vinneren i K60-69).





(Foto: Privat)



Ninette oppsummerer løpet slik:

Tor Des Geants -330 er en mastodont. Jeg kom meg dog gjennom med «stil» på 127 timer, hvorav kanskje bare 6 timers søvn totalt. Den manglende søvnen tok nesten knekken på meg. Jeg la meg ned ca 1,5 time i døgnet f.o.m. døgn 2, men klarte ikke å sovne. Først i Gressoney (se under) klarte jeg å sove. Fikk hele 4,5 time her. Uten det ville jeg nok ikke klart å fullføre. Før jeg kom så langt så var jeg også veldig nær å måtte gi meg allerede på etappe 2. Etappe 1 bød på litt for rask og lang nedoverløping. Beina ble totalt ødelagt. Etappe to var flere høye topper over 3000m. Jeg greide ok å komme opp, men ikke mulig å løpe ned. Var kvalm og klarte ikke spise. Vondt i korsryggen (nyrene jobbet overtid for å fjerne ødelagte muskelceller).





(Foto: Privat)



Det var således med stor undring at dag 3 bød på friske ben og stor appetitt. Videre i løpet spiste jeg mengder med mat - poteter med olivenolje, pollenta grøt, grønnsakssuppe, buljong, pastaretter, hele sardiner, flere porsjonsbokser med tunfisk, noe kjeks og sjokolade. Mest vann å drikke.



Hvor langt og hvor mange høydemetre vi fikk er litt uklart - 335km og ca 30000 høydemetre ihht timetable oversikten. Løpet gjøres som et nonstop løp mellom 7 lifebases/basestasjoner hvor din dropbag blir fraktet. Du velger selv hvor lenge du vil sove, men har maks 150 timer til disposisjon. Lettest å legge seg ned på basestasjonene. Men når du kommer dit og det er full dag og mye bråk sier det seg selv at det er vanskelig å sove.





(Foto: Privat)



Målgang. (Foto: Privat)



Må si det har vært et eventyr, med store opplevelser og mye følelser. Krever mye høydemetertrening i forkant og helst mye fjell. Etapper/distanse from start/acc elevation/(km leg)

Valgrishence, 48,6 km 4339D+

Cogne, 104km 9282D+ (55,4km)

Donnas, 149,77km, 1250D+ (45,77km)

Gressoney, 204km, 17983D+ (54,23km)

Valtournenche, 237,65km, 21077D+(33,67km)

Oilomont, 285,66km, 25703D+ (48km)

Courmayeur, 335,32km, 29608D+ (49,66km)

Takk ellers for alle hyggelige meldinger! Fikk ikke tatt så mange bilder men her er noen (en jente ble hentet med helikopter etter fall fra høyeste topp, det gikk heldigvis bra, kun en kneskade)





(Foto: Privat)





Andre norske til start

Monica Strand fullførte som 55. beste av kvinnene og på en 441. plass totalt, med tiden 142:55. Strand fyller 56 år i desember. Utover disse to spreke damene, Ninette Banoun og Monica Strand, var det en mann ved navn Heine Petersen til start. Han måtte dessverre bryte etter 55 timer i terrenget.



De fem beste menn

Franco Collé (ITA) – 66:39:16

Romain Olivier (FRA) – 69:49:38

Galen Reynolds (CAN) – 71:22:30

Damian Hall (GBR) – 72:04:07

Gianluca Galeati (ITA) 72:16:06



De fem beste kvinner

Emma Stuart (GBR) – 82:21:44

Jocelyne Pauly (FRA) – 84:36:21

Elisabetta Negra (ITA) – 88:37:42

Melissa Paganelli (ITA) – 90:05:13

Sophie Grant (NZL) – 91:53:18

Mer informasjon

Løpets hjemmeside

Facebook

Alle resultater