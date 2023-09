Anita Nakken i Velledalen er ansvarlig for løpskomiteen, og hun sender oss følgende oppdatering angående løpsarrangementet

Lørdag den 7. oktober arrangerer Velledalen IL løp til inntekt for Rosa Sløyfe. Oktoberløpet er navnet på arrangementet, og start/mål er fra kaiområdet i Sykkylven sentrum.

Arrangementet starter med barneløp i kort løype, ca 375 m, kl.13.30. Her blir det medalje og premie til alle deltakerne. De barna som melder seg på og deltar i barneløpet, kan også delta gratis i hovedløpet seinere.

Hovedløpet starter kl. 14.00 og har to løyper; ei kort løype på 3,2 km, beregnet på de som har lyst på en kjekk og sosial tur sammen med slekt, venner eller kollegaer. Den lengste løypen er på ca 5,2 km og er for de som har lyst å utfordre seg selv eller andre med å løpe på tid.

Family Sports Club stiller med oppvarming før start, og bygdekjendisene "Erna og Olga" lager liv og røre sammen med speaker Margrethe Welle Ødegård. Starten går presis kl. 14.00. Arrangøren anbefaler å melde seg på i god tid og være tidlig ute med oppmøte ved startområdet. Det kan bli kø.

Påmelding for Oktoberløpet på eqtiming.no her

Etter målgang blir det trekning av mange flotte premier som handelsforeningen og andre bedrifter i Sykkylven har sponset. Alle som er til stede og fortsatt har startnummeret sitt kan være heldige vinnere.

Den lokale Brystkreftforeningen for Ålesund og omegn har stand og vil selge produkter til inntekt for Rosa Sløyfe. Det er også mulig at enkelte lokalmatprodusenter vil være på plass på kaia. Rosa sukkerspinn vil helt sikkert være en slager for den yngre garde!

Når løpet er over trenger en kanskje påfyll av god mat. Da kan en ta med seg startnummeret og besøke restaurant Raus som gir deltakerne rabatt på maten denne dagen. Eller man kan ta seg en tur i sentrum og gjøre noen gode kjøp. Mange butikker kommer til å ha noen ekstra gode rosa tilbud.

Arrangøren maner oss til å være med på en stor dugnad til inntekt for en viktig sak som på en eller annen måte har berørt eller kommer til å berøre oss alle. Arrangøren sier videre: «Meld deg på årets aller viktigste arrangement. Og husk at selv om det kalles LØP, så passer dette løpet like godt for deg som vil støtte en god sak og kanskje gå en liten tur, som for deg som har lyst på litt større utfordringer. Her er det plass til alle. Det viktigste er at du starter og at du kommer til mål. Vi sees I Sykkylven lørdag 7. oktober.»