Det var flere gode løpstider i et felt som spente over et vidt spekter av ulike løpere da Bykarusellen perseløp satte punktum for denne sesongen. Været var gjennomført grått og med regnbyger, men løpsforholdene var egentlig ikke så verst, mildt og med forholdsvis lite vind.

Denne gangen var det også et tilbud om å løpe 10 km, i tillegg til 5 km. Runden ble da løpt to ganger.

På 5 km var det to kvinner som løp under 19 minutter: Ingrid Raa Hauge og Sølvi Renate Nedreberg Askeland. Det to beste mennene løp på 16-tallet: Sondre Johan Knutsen og Tor-Aanen Kallekleiv.

På 10 km ble beste mann Jørgen Greibesland foran Arne Kalland-Olsen og Sigurd Åsland Sørensen. De to beste her løp på 37-tallet.

Det var kun 1 kvinne som tok 10-km-distansen: Tone Kristin Sundal.

Her kommer feltet ut under Nye Nygårdsbro for å ta gangveien langs Store Lungegårdsvannet. Fremst her er Chris Andre Midttveit med Tor-Aanen Kallekleiv i rygg.



Det blir Sondre Johan Knutsen som kommer først i mål på 5 km og mottar premien,

Resultater 5 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 905 Sondre Johan Knutsen Rådal M20-34 16:14 2 882 Tor-Aanen Kallekleiv Peace and Cake M40-44 16:32 3 866 Chris Andre Midttveit Bryne Fk M20-34 17:26 4 887 Olav Stokke Hammer Gular, IL M15-19 18:13 5 886 Morten Kjønsberg Sotra Sportsklubb M45-49 18:14 6 867 Nikolas Drakos Hylkje M20-34 18:35 7 811 Viljar Dyvik Sellevold Bergen M20-34 18:51 8 820 Lasse Eriksen Ask Friidrett M35-39 19:21 9 870 Øystein Eriksen Hetlevik M65-69 19:28 10 906 Espen Boge Team Bratland M35-39 19:39 11 889 Jostein Gåra Bergen M20-34 19:47 12 876 Ola Engelsen Bergen M35-39 20:11 13 884 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M45-49 20:34 14 863 Sebastian Brose Hattfjelldal IL M20-34 21:02 15 873 Jan Inge Pedersen Ask Friidrett M60-64 21:11 16 890 Stig Morten Villanger Ask Friidrett M60-64 22:10 17 932 Magne Andre Toft Team Fisa Raskt M45-49 23:04 18 878 Frode Mikkelsen Ask Friidrett M65-69 23:26 19 888 Christian Nilsen Bergen M20-34 23:51 20 944 Simon Høynes Hagenes Sotra Sportsklubb M20-34 24:19 21 880 Børje Sundt Laastad Bergen M50-54 27:16 22 939 Asbjørn Eidsheim Eikanger IL M75-79 27:32 23 883 Arvid Bjørsvik Gular, IL M80+ 29:40 24 926 Egil Trosvik Rådal M70-74 41:24

Ingrid Raa Hauge vant 5 km for kvinner. I helgen løp hun inn til en 5. plass i Oslo halvmaraton, så beina var kanskje ikke helt restituert. Hun kommer opprinnelig fra Lærdal, men forteller at hun nå bor i Bergen og har begynt å trene med jentene i Gular.

Resultater 5 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 891 Ingrid Raa Hauge Lærdal IL K20-34 18:43 2 869 Sølvi Renate Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett / Varegg K20-34 18:59 3 874 Marilù Papandreou Marilù Papandreou K20-34 24:49 4 923 Lisbeth Hammersland Indre Arna K60-64 25:45 5 945 Jeanette Bjørndal Fyllingsdalen K20-34 26:53 6 917 Bjørg Fagnastøl Telesport Bergen K60-64 27:18 7 937 Elisabeth Hilton Bergen K55-59 27:19 8 875 Cecilie Bjørlykke Runde K50-54 29:04 9 877 Anette Indrebø Løperjenter K55-59 29:23



Sølvi Renate Nedreberg Askeland gjør et godt løp, inn til 2. plass på 5 km. Her holder hun ryggen til Viljar Dyvik Sellevold.



Marilù Papandreou blir tredje beste kvinne på 5 km.



Tone Kristin Sundal var eneste kvinne som løp 10 km.

Resultat 10 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 828 Tone Kristin Sundal Kleppestø K20-34 49:01



Jørgen Greibesland kan smile over å ha tatt seier og premie på 10 km.

Resultat 10 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 881 Jørgen Greibesland Askim Idrettsforening / Askim IF M20-34 37:11 2 879 Arne Kalland-Olsen EY BIL M20-34 37:58 3 871 Sigurd Åsland Sørensen MO I Rana M20-34 39:08 4 762 Ordin Risa Bønes M15-19 40:31 5 865 Stian Langeland Wesnes Søreidgrend M45-49 41:24 6 885 Ole Morten Gjøsæter EY BIL M20-34 41:59 7 837 Thomas Viflot Bergen M20-34 45:10 8 942 Ove Hansen Laksevåg M60-64 54:35 9 930 Atle Kolbeinsen Gular, IL M65-69 57:28



Anette Indrebø i klasse K55-59 løper inn til 29:23.



Bjørg Fagnastøl, Asbjørn Eidsheim og Elisabeth Hilton løp i mål omtrent samtidig. Bjørg og Elisabeth hadde et spurtoppgjør, som resultatlisten forteller at Bjørg vant. Men med nettotider er ikke dette helt lett å avgjøre.



Egil Trosvik er en ivrig løper i Bergensområdet, og i dag fikk han feiret den 72. fødselsdagen sin med å løpe Bykarusellen.



Ordin Risa passerer under Nye Nygårdsbro på vei inn mot vending for å ta en runde til. Jostein Gåra nøyer seg med en runde.



Jeanette Bjørndal.