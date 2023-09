Førstkommende lørdag arrangeres landevelsløpet Torvikbukt rundt for 51. gang. Leder for idrettslaget i Torvikbukt, Terje Humstad, forteller at løpet har blitt gjennomført uavbrutt hvert eneste år siden oppstarten. Under årene med pandemi ble det organisert start i grupper innenfor de reglene som myndighetene hadde satt, mens det nå er tilbake i sine opprinnelige rammer.

Jubileumsløpet i fjor hadde god oppslutning, både av aktive løpere, mosjonister og turgåere som gjerne tar turen rundt løypa i løpet av dagen. Humstad forteller at oppslutninga om arrangementet i idrettslaget og nærmiljøet fortsatt er svært høy. Det betyr at det går veldig fint å engasjere funksjonærer og fordele oppgaver i forkant av arrangementet.

Ungdomsløypa på 5,5 km som ble satt opp i fjor videreføres også i år. Selve hovedløpet starter ved Gjemneshallen med målgang i selve hallen som har åpen kiosk med kaffe- og kakeservering og publikum allerede på plass for å ta imot løperne.

– Vi ser fram til ny, fin dag med høstens tradisjonsløp, sier Humstad, og ønsker små og store velkommen til turen rundt bygda.

Løypekart for Torvikbukt Rundt.