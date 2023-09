Troppen til denne aktiviteten er tatt ut etter uttaksløp under NM-uka i Kristiansand og mellomdistanse utenfor Tromsø i høst.

Under landskampen i Sveits skal det konkurreres utelukkende i skogen.

Program:

Fredag 29. sept - Stafett

Lørdag 30. sept - Mellomdistanse

Søndag 1. okt - Langdistanse



Hjemmesiden til arrangementet

Norges lag:

D17-18

Sigrid Schimtt Gran, Halden SK

Sigrid Haugskott, OL Trollelg

Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering

Marie Scheele, Nydalens SK

Anna Taksdal, Ganddal IL

Maria Strømdal Wik, Freidig



Reserver:

Marie Kravdal, Gjø-Vard OL

Elise N Thorseng, Fossum IF

D19-20

Mari Eidsmo, Freidig

Ingeborg Rygg Eikeland, NTNUI

Mathea Gløersen, Bækkelagets SK

Elisa Götsch Iversen, BUL Tromsø

Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK

Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF



Reserver:

Mina A Johnsen, Sturla IF

Gjendine G. Rebård, NTNUI



H17-18

Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL

Oskar Heksem, Fana IL

Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK

Sondre Olaussen, Oppsal Orientering

Andreas Myhrvold Skovlyst, Kongsberg OL

Kristoffer Strømdal Wik, Freidig



Reserver:

Emil H Aamodt, Fredrikstad SK

August H Sire, Konnerud IL

H19-20

Mikael Birkelund, Asker SK

Alfred Bjørnerød, Moss OK

Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL

Martin Vehus Skjerve, Frol IL

Brage Takle, Kristiansand OK

Hans G Urset, Nydalens SK

Reserver:

Philip L Romøren, Fossum IF

Lars Lien, Gjø-Vard OL

Kilde: Pressemelding Norsk orientering