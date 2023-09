- Euromeeting er en viktig tur og erfaring både med tanke på å løpe sprint internasjonalt, og ikke minst som forberedelse inn mot VM i Skottland i 2024. Og med et VM i samme område bare 9 måneder frem i tid er erfaring og prestasjoner kanskje viktigere enn resultater. Men selvfølgelig både løper vi for og håper på gode norske resultat, sier landslagssjef Janne Salmi om Euromeeting – og det norske laget til konkurransene som finner sted i midten av oktober.



Og det er ikke uten grunn at landslagssjefen prater om erfaring, for det er et svært ungt norsk lag som drar til konkurransene i Skottland med flere juniorer som en del av de utvalgte til denne representasjonsoppgaven.

Det skal også legges til at det er mulig for motiverte og ambisiøse utøvere å delta på Euromeeting utenfor det norske laget.

Program:

Fredag 13. oktober – sprintstafett

Lørdag 14. oktober – knockout sprint

Søndag 15. oktober - sprint

Hjemmesiden til arrangementet

Damer:

Emma Arnesen , NTNUI

Ane Dyrkorn, NTNUI

Gjendine Gjelstad Rebård, NTNUI

Frida Haugskott, Trollelg

Victoria Hæstad Bjørnstad; Fossum

Ingrid Lundanes, Emblem

Ingeborg Rygg Eikeland, NTNUI

Oda Scheele, Nydalen

Herrer:

Tobias Alsted, Frol

Ulrik Astrup Arnesen, Heming

Mattias Holt, Freidig

Elias, Jonsson, NTNUI

Isak Jonsson, NTNUI

Markus Kjærner-Semb, NTNUI

Eirik Langedal Breivik, NTNUI

Håvard Sandstad, Freidig

Kilde. Pressemelding Norsk orientering.