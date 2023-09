- Vi sender et veldig ungt lag til årets EM, hvor de eldste løperne er 26 år og snittalderen på laget ligger under 24 år. Selvfølgelig positivt med tanke på fremtiden og årene som kommer. Norsk Orientering trenger ikke lengre å være bekymret for mangel av løpere med både motivasjon og raske bein – som må til for å hevde seg internasjonalt på sprint, sier landslagssjef Janne Salmi.

Etter at han – og resten av landslagsledelsen – fikk se løperne under to «sprintdager» i Tromsø med knockout sprint torsdag og individuell sprint fredag, er det tatt ut til sammen 17 løpere til mesterskapet som finner sted i Italia fra 4. – 8. oktober:



- Med det norske laget som reiser til EM, kan vi ikke forvente mange toppresultater. Får vi med oss et par medaljer – og i tillegg noen gode prestasjoner fra hver enkelt som viser at vi er på rett vei med tanke på VM i Skottland 9 måneder frem i tid, må vi være fornøyde.

Bakgrunnen til dette som noen kanskje vil kalle en beskjeden målsetning er at Andrine Benjaminsen og Kasper Fosser – som har sørget for det fleste medaljene og mest jubel for Norge på sprintdistansene de siste årene ikke deltar under EM (Benjaminsen) og har vært tvunget til å tilpasse treningen på grunn av skade i lysken (Fosser).



Uansett er sistnevnte med på det norske laget, og kommer til EM – som også er siste runde i årets verdenscup – som sammenlagtleder i verdenscupen.

Program under mesterskapet:

Onsdag 4. oktober – sprint

Fredag 6. oktober – sprintstafett

Søndag 8. oktober – knockout sprint

Hjemmesiden til arrangementet

Norges tropp:

Damer:

Emma Arnesen, NTNUI

Lene Berg Hansen, Byåsen

Ane Dyrkorn, NTNUI

Ragnhild Eide, Byåsen

Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum

Ingrid Lundanes, Emblem

Marie Olaussen, Fredrikstad

Pia Young Vik, Nydalen

Herrer:

Jørgen Baklid, Oppsal

Cornelius Bjørk, Bækkelaget

Mats Eidsmo, NTNUI

Kasper Fosser, Heming

Elias Jonsson, NTNUI

Isak Jonsson, NTNUI

Eirik Langedal Breivik, NTNUI

Sigurd Paulsen Vie, NTNUI

Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig

Reserver:

Frida Haugskott, Trollelg

Oda Scheele, Nydalen

Markus Kjærner Semb, NTNUI

Mikkel Holt, Freidig



Kilde: Pressemelding Norsk orientering