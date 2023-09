En engelsk mil gateløp ble en offisiell verdensrekorddisiplin fra 1. januar i år, og nå er den første verdensrekorden ratifisert av World Athletics for beste resultatet i perioden 1.1 til 31.8.2023.

Løpene til Nikki Hiltz og Sam Prakel ble gjennomført i det amerikanske mesterskapet, US Road Mile Championships, den 25. april i år. De ferske verdensrekordene lyder på 4:27,97 for Nikki Hiltz og 4:01,21 for Sam Prakel.

Det vil imidlertid være en stor sjanse for at disse rekordene blir slått under årets World Athletics Road Running Championships i Riga 1. oktober hvor denne distansen konkurreres av dusinvis av verdens beste mellomdistanseløpere, som en del av et VM-program som har også 5 km og halvmaratonløp på programmet.