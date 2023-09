(Alle foto: Stein Arne Negård)

(Stort bildegalleri kommer !)

Marie Kravdal og Ola Dåsnes vant DH17-20 .

Nammo-cupens femte løp ble arrangert med jaktstart fra Torsætra på Totenåsen for klassene D/H 11-12 / C-åpen / B-åpen / D/H 13-14 / D/H 15-16 / D/H 17-20.N-åpen og D/H 10 hadde fri starttid.

Løpsområde og kart:

Åpent åsterreng med stier og skiløyper samt en del myrer og småvann. Små uthus/utedoer var ikke med på kartet der hvor disse lå tett på hytta. Skiløyper var tegnet med 6 m bred trasé med 50 % gult der det var åpen skog og lyngbunn. De var godt synlig i løpsretning, men kunne være vanskelig å se ved kryssing. Kart: Skjellungshøgda, revidert 2023. Målestokk: 1:10000, ekvidistanse 5 m.



I alt stilte 110 løpere til start, og løpet ble arrangert av OL Toten-Troll og Mjøs-O. Det ble et helt strålende høstvær etter alt regnet de siste dagene som hadde gjort det veldig bløtt i terrenget. Her var det ingen som kom tørrskodd i mål.



Ungdomscupen skaper mye moro, spenning og utfordringer for alle orienterings-interesserte ungdommer rundt Mjøsa tilpasset nivået for den enkelte deltaker. Nammo-cupen består av fem løp for løpere opp til 20 år. Voksne er støtteapparat og heier denne kvelden på de som løper, for her er det de yngre som skal få oppmerksomhet.

Dagens mageplask.

Ledertrøye:

I alle klasser unntatt N-åpen og D/H 10 kommer den som leder sammenlagt til å løpe i en gul ledertrøye. Det er den løperen i hver klasse med flest poeng sammenlagt som løper med den gule ledertrøyen i hvert enkelt løp. I finalen teller de 3 beste av de 4 løpene. Oversikt over poengstillingen for trøyene finnes under løpsinformasjonen i Eventor.

Spesialstrekk:

Det er lagt inn spesialstrekk i alle aldersbestemte klasser utenom H/D 10 og Cåpen. Disse strekkene teller med i kampen om de ulike spesialtrøyene. De forskjellige klassene har følgende spesialstrekk:

Klasse Trøye Strekk

B-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

C-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D/H 11-12: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D/H 13-14: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D 15-16: Strekkmester’n-trøye Mellom 3. post og 4. post.

H 15-16: Strekkmester’n-trøye Mellom 2. post og 3. post

D 17-20: Strekkmester’n-trøye Mellom 2. post og 3. post

H 17-20: Strekkmester’n-trøye Mellom 2. post og 3. post



Hvis samme person leder både sammenlagt og i kampen om spesialrøyene, vil denne løpe med den gule ledertrøyen. Nr. 2 på lista for spesialtrøyene løper med spesialtrøyene. Alle trøyer deles ut før hvert løp. Trøyene vinnes til odel og eie etter finalen. Hver løper kan bare vinne en trøye.

Ole Solli Kvikstad løp med spesialtrøye i finalen.

Odin Østby løp i ledertrøye i finalen.

Maren Bleken Rud løp med ledertrøye i finalen​.

Margrethe Thirud løp med spesialtrøye i finalen​.

Finalens løypelengder og klassevinnere:

H 17-20 6,3 km Ola Dåsnes, Vang OL

D 17-20 5,4 km Marie Kravdal, Gjø-Vard OL

H 15-16 5,4 km Odin Østby, Hamar OK

D 15-16 4,3 km Mina Bleken Rud, Vang OL

H 13-14 3,7 km Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D 13-14 3,7 km Eline Kravdal, Gjø-Vard OL

B-åpen 3,7 km Ane Beitdokken, Lillehammer OK

H 11-12 2,0 km Martin Lien Støen, Lillehammer OK

D 11-12 2,0 km Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

C-åpen 2,0 km Niklas Mykleset, Vang OL

H-10 1,7 km 5 flinke løpere

D-10 1,7 km 12 flinke løpere

N-åpen 1,7 km 17 løpere, bare vinnere

Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK vant H13-14.

Niklas Mykleset, Vang OL vant C-åpen​.

Eline Kravdal, Gjø-Vard OL vant D13-14​.

Odin Østby, Hamar OK vant H15-16.

Mina Bleken Rud vant D15-16​.

Marie Kravdal, Gjø-Vard OL vant D17-20.

Ola Dåsnes, Vang OL vant DH17-20.

Her er årets trøyevinnere:

D11-12

Ledertrøye: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

Spurttrøye: Oda Mørk Furunes, Gjø-Vard OL

D13-14

Ledertrøye: Eline Kravdal, Gjø-Vard OL

Spurttrøye: Maren Bleken Rud, Vang OL

D15-16

Ledertrøye: Mina Bleken Ruud, Vang OL

Spesialtrøye: Margrethe Thirud, OL Toten-Troll

D17-20

Ledertrøye: Marie Kravdal, Gjø-Vard OL

Spesialtrøye: Amalie Wathne Thingbø, Sandnes IL

H11-12

Ledertrøye: Martin Lien Støen, Lillehammer OK

Spurttrøye: Kristian Urset, Vang OL

H13-14

Ledertrøye: Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

Spurttrøye: Sivert Dåsnes, Vang OL

H15-16

Ledertrøye: Odin Østby, Hamar OK

Spesialtrøye: Ole Solli Kvikstad|, OL Toten-Troll

H17-20

Ledertrøye: Ola Dåsnes, Vang OL

Spesialtrøye: Annar Erlien Solerød, Gjø-Vard OL

B-åpen

Ledertrøye: Ane Beitdokken, Lillehammer OK

Spurttrøye: Anna Engebakken, Løten OL

C-åpen

Ledertrøye: Niklas Mykleset, Vang OL