Ei løpegruppe på Voss skal nå for andre år arrangera "Voss Backyard Ultra 10 timars".



I fjor hadde løpegruppa eit testarrangement der dei hadde manuell tidtaking og sette maks talet på deltakarar til 30 plassar. Fjoråret vart ein suksess med mange fornøgde løparar som gav gode tilbakemeldingar om arrangementet. I fjor måtte dei til og med seia nei til folk som ønskte å melda seg på, då 30 stykke var det ein kunne handtera med manuell tidtaking. I fjor var konkurransen 8 rundar/8 timer:

– Men i år har me valt å auka opp til 10 timar/rundar, fortel Tor-Einar Wahl, som er kontaktperson for arrangementet.

– Me har sett eit maks tal på 100 stykke, så folk burde ikkje venta for lenge med å melda seg på. Voss Backyard Ultra skal vera eit løp prega av god stemning, jordnære menneske og meistring for alle løparar uansett nivå, seier Tor-Einar Wahl.

Løpet er eit non-profit arrangement der målet er å gå i null økonomisk. Derfor er det ei beskjeden startavgift for løpet.

Løpet går på Bømoen, der er Kompani Laurtizen sin rekruttskole ferdig med første innspillingsperiode i disse dager.

– Me håpar å sjå mange glade løparar på Voss og stiene på Bømoen denne dagen, seier Tor-Einar Wahl.

Fra fjorårets testløp.

Info om Voss Backyard Ultra 10- timers 7. oktober 2023

Velkommen til Voss Backyard Ultra på Bømoen laurdag 7. oktober. Vi er en liten gjeng fra løpegruppa «Stirsdag på Voss» som er arrangører. Arrangementet er ved Viljarhuset på Bømoen. Konseptet med backyard er at man må springe ein løype 6,7 km i løpet av ein time før starten på ein ny runde startar på nytt etter ein time. Bruker man feks. 45 min på ein runde, så har man 15 min til å fylle på med næring, skifte klær, gå på do osv. Vi har et tak på maks 100 deltakere.

Huskeliste for deg som deltaker:

Nok klær til en lang dag med løping i variert temperatur (husk skiftetøy som du kan ta på utover dagen)

Gode sko til variert underlag med røtter, gjørme etc.

En campingstol til å ha inne i teltet ved start/målområdet

Ernæring underveis gjennom dagen(det vil bli mulighet til å fylle på vann, men ha gjerne med litt ekstra da man må gå ca 150 meter for tilgang til vann).

Pakk gjerne ernæring og klær i en bagg eller kasse. Det vil bli begrenset med plass under tak(telt).

Husk skift til premieutdeling som blir innendørs fra ca. klokka 19.00

Ta med penger/Vips hvis du ønsker å være med på en felles bestilling av takeaway pizza etter løpet.

Ta gjerne med noe godt du liker å drikke til premiekvelden 😊

Vi setter pris på at folk unngår unødvendig bruk av sko innendørs, samt rot/gjørme osv.

Arrangør stiller med følgende:

Tilgang til klubbhus der man kan skifte, gå på do og fylle på vann.

Partytelt- område som brukes til hvile/praktiske gjøremål mellom rundene.

Varm kaffe fra klokka 12 og utover

Noe snacks

Førstehjelpsutstyr (ta gjerne med eget også om du har)

Bilder til deltakere i etterkant av løpet

Premier fra Julbo og podcasten «Nå er det alvor».

Tidsplan lørdag 7. oktober

0815 - 0845 Registrering og utdeling av startnummer og chip 0850 - 0855 Racebrief ved start/mål 0900 - Start førsterunde 1800 - Start siste runde 1900 - Premieutdeling Voss Backyard Ultra 2023

Regler for løpet: