Den store favoritten blant mennene til å vinne Berlin Marathon var Eliud Kipchoge, som i fjor satte verdensrekord nettopp i Berlin. Han lå i første del av løpet an til å forbedre sin verdensrekord her, men etter hvert ble det klart at farten var litt for lav til å rekke det. I stedet var det bak ham at det ble gjort et fantastisk verdensrekordløp. Etiopiske Tigst Assefa lå hele tiden foran et verdensrekordskjema, og hun økte hele tiden på dette skjemaet. Hun nærmest knuste den gamle verdensrekorden på maraton for kvinner da hun løp i mål på 2:11:53, over to minutter foran den gamle rekorden.

– Seieren min er et resultat av det harde arbeidet som jeg har gjort det siste året, fortalte Tigst Assefa etter målgang.

Berlin Marathon var i år også et uttak til neste års olympiske leker i Paris. Tigst Assefa fikk spørsmål om hun nå regnet seg som favoritt til å vinne maraton der:

– Jeg har nå satt en merke som man ikke kan se bort i fra, så jeg håper at den olympiske komite tar meg ut til å løpe i Paris, svarte Tigst Assefa på sitt morsmål til tolken i tv-sendingen.

Vi regner med at Tigst Assefa blir å se på startstreken i Paris neste år…

Eliud Kipchoge vant klart på en god tid i herreklassen, men bak ham nærmet hans kenyanske landsmann Vincent Kipkemoi seg de siste kilometerne, og var i mål bare halvminuttet bak Kipchoge. Tredjeplassen gikk til etiopiske Tadese Takele. Begge disse to var faktisk debutanter på maraton.

Eliud Kipchoge har en solid statistikk på maraton, han har nå vunnet 16 av de 19 maraton han har deltatt i, og han har også verdensrekorden.

Kondis kommer tilbake med mer fra Berlin Marathon. Vi skal også se på alle de norske prestasjonene her.

Resultater Berlin Marathon 2023, de 10 beste:

Women’s Elite

1. Tigst Assefa (ETH) — 2:11:53 WR

2. Sheila Chepkirui (KEN) -- 2:17:49

3. Magdalena Shauri (TAN) -- 2:18:41

4. Zeineba Yimer (ETH) -- 2:19:07

5. Senbere Teferi (ETH) -- 2:19:21

6. Dera Dida (ETH) -- 2:19:24

7. Workenesh Edesa (ETH) -- 2:19:40

8. Helen Bekele (ETH) -- 2:19:44

9. Charlotte Purdue (GBR) -- 2:22:17

10. Fikrte Wereta (ETH) -- 2:23:01