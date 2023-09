Lidingöloppet, som gjerne kalles verdens største terrengløp, gikk i Stockholm nå i helga. Som vanlig deltok ganske mange fra Norge, og den som utmerka seg mest, var Live Solheimdal som bare ble slått av ugandiske Lovisa Kissa. Live var den som dro underveis, men i spurten var Lovisa sterkere og vant med 55.49 mens Live fikk 55.51. Til jente nummer tre, Moa Enmark, var det godt over minuttet.

"Bedre å tape med 20 sekund enn 2 sekund. Det gjør litt vondt nå, og jeg er lei meg og irritert på meg selv", skrev Live Solheimdal på Facebook etter løpet.

Herreklassen ble vunnet av David Nilsson som løp på 47.22. Her var Kristian Lied Olsen best av de norske med 23. plass og 54.24 i sluttid.

Hoveddistansen i Lidingöloppet er på 30 km, og her ble det seier til svenske Carolina Johnson på 1.54.25. Laila Kveli, som er mest kjent som langløper på ski, ble beste norske på ellevteplass etter å ha løpt på 2.04.58.

Karl Fremstad var beste norske mann på 30 kilometeren med 15. plass og 1.48.14. Fram til vinneren, amerikanske Diego Estrada, var det 9 minutter.

Det var også 10 kilometer for juniorer og veteraner samt 6 og 3 km for ungdommer. Her er en oversikt over de beste samt norske løpere inne blant de 200 beste på de ulike distansene.



15 km kvinner 1 Lovisa Kissa ug The Ugandan Athletes Fund Academy MK15 - K 55:49 2 Live Solheimdal no steinkjer friidrettsklubb MK15 - K 55:51 3 Moa Enmark se Hälle IF MK15 - K 57:09 4 Pernilla Elmgren se Ärla SK MK15 - K 57:20 5 Josefin Sjölind-Kohtamäki fi Saucony MK15 - K 57:41 24 Karen Marie Håkonsen no Lillehammer MK15 - K 01:06:35 34 Hege Eikemo no HSI MK15 - K 01:08:36 40 Mari Robøle Lien no Hamar Skiklubb MK15 - K 01:09:57 78 Heidi Maltun no DNB Bank ASA MK15 - K 01:13:45 82 Hanne Knudsen no ELVERUM MK15 - K 01:14:23 94 Helene Humlekjær no Norway MK15 - K 01:15:19 15 km menn 1 David Nilsson se Högby IF / MotionMetrix MK15 - M 47:22 2 Max Peter Bejmer se Hälle IF MK15 - M 48:06 3 John Börjesson se Spårvägens FK MK15 - M 48:22 4 Efrem Brhane er Västerås FK MK15 - M 49:28 5 Axel Djurberg se Hässelby SK MK15 - M 49:50 Kristian Lied Olsen no Trondheim M22 54:24 Kim Rørvik no FK Studenterna MK15 - M 55:16 Vebjørn Høyland no Sons of Nydalen MK15 - M 1:00:03 Skjalg Kongssund no Moelven IL Friidrett MK15 - M 1:01:16 Tore Amundoy no Norway MK15 - M 1:03:03 August Asheim Birkeland no Halden MK15 - M 1:03:36 Fredrik Aagaard no Rosenborg BK MK15 - M 1:05:09 Ole Petter Ringnes no Nord-Odal IL MK15 - M 1:05:46 Erik Mårtensson no Modum FIK M22 1:07:28 Tommy Torgersen no Ullensaker kisa friidrett M50 1:08:11 Martin Engesrønning no Östersund MK15 - M 1:08:59 30 km kvinner 1 Carolina Johnson se Linköpings GIF MK30 - K 01:54:25 2 Sylvia Mmboga Kiberenge Medugu ke Køge MK30 - K 01:56:08 3 Lovisa Modig se Torsby löparklubb MK30 - K 01:59:28 4 Wilma Modig se Karlstad MK30 - K 01:59:42 5 Jenny Björnberg se Falu IK Friidrott MK30 - K 02:01:47 ... 11 Laila Kveli no Ås MK30 - K 02:04:58 72 Marianne Myklebust no Hamar IL friidrett MK30 - K 02:26:04 135 Linn Wilhelmsen Stockinger no Haslum IL MK30 - K 02:33:21 147 Anja Jungward no Norway MK30 - K 02:34:40 30 km menn 1 Diego Estrada us Lidingö MK30 - M 01:39:11 2 Linus Rosdahl se Hässelby SK MK30 - M 01:40:27 3 Chakib Lachgar latrache es Bikila MK30 - M 01:40:36 4 Emil Svensk se Stora Tuna OK MK30 - M 01:41:09 5 Oscar Claesson se Ikhp Huskvarna/Salomon MK30 - M 01:41:24 ... 15 Karl Fremstad no Gjensidige Sport MK30 - M 01:48:14 30 Niels Christian Hellerud no Halden SK MK30 - M 01:51:32 55 Andreas Huse no Norway MK30 - M 01:56:13 73 Mathias Møller no Norway MK30 - M 01:57:47 82 Christian Böen no Kristiansand Löpeklubb MK30 - M 01:58:52 129 Jens Christian Meinich no SK Vidar MK30 - M 02:03:16 154 Andreas Martinussen no Nordr Sverige AB MK30 - M 02:05:09 168 Øyvind Hasli no LILLEHAMMER IF MK30 - M 02:06:16 173 Jonas Austad no Trondheim MK30 - M 02:06:29 194 Jostein Efteland no Norway MK30 - M 02:07:56 10 km kvinner junior/veteran 1 Elsa Sundqvist se Upsala IF F19 36:09:00 2 Tilda Östberg se Borlänge LK K22 37:08:00 3 Emma Eriksson se Eksjö SOK K22 37:10:00 Mari Ovidia Ranestad no Hamar IL friidrett F19 45:18:00 Johanne Gylthe Berget no Hamar IL Friidrett F17 46:20:00 Line Lied no Byåsen Skiklubb K50 50:14:00 Gunn Hulleberg no St. Olavs Hospital K60 55:02:00 Gro Njølstad no Norway K60 01:07:36 Hanne Marie Clausen Stoltz no Tam Foss K60 01:19:13 Aud Kjemperud no Eiker orienteringslag K70 01:21:05 Eli Hanssen no Eiker o-lag K60 01:31:05 Berit Grosvold no Eiker o-lag K70 01:33:32 Ellen Ruud no Eiker orienteringslag K60 01:38:31 10 km menn junior/veteran 1 Karl Ottfalk se IFK Lidingö Friidrott P17 31:38:00 2 Milian Hentschke se Tullinge Friidrott P19 33:23:00 3 Max Österberg se Värmdö IF P17 33:40:00 ... 28 Terje Herfindal no Haukeland sykehus idrettslag M70 01:07:23 84 Per Arstein no Kragerø Ski & Rønners M60 01:08:58 88 Kjetil Stoltz no Team Foss M60 01:14:48 6 km gutter 15 år 1 Sebastian Lörstad se IFK Lidingö Friidrott P15 18:38 2 Jonas Atlassi se IFK Lidingö Friidrott P15 19:34 3 Viktor Kullman se Stora Tuna OK P15 20:03 ... 14 Martinus Wissting no Svorkmo NOI P15 21:43 3 km gutter jenter 13 år 1 Janna Turunen fi Joroisten Urheilijat F13 11:29 2 Alicia Larsson se IS Göta F13 11:38 3 Astrid Persson Östersunds SK F13 11:40 ... 9 Hermine Marie Torgersen no Ullensaker Kisa F13 12:10



Norge har stolte tradisjoner i Lidingöloppet, og Grete Waitz vant løpet hele tolv ganger. (Foto: Arrangøren)