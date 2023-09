Jakob Ingebrigtsens hardeste utfordrer er trolig Armand Duplantis. I fjor ble det delt seier da Det europeiske friidrettsforbundet valgte å kåre begge.

Også i år stiller de begge sterkt med både VM-gull og verdensrekorder på merittlista. I og med at Jakob har muligheten – og bruker den – til å løpe flere distanser, er hans merittliste lengst. Kjenner vi Jakob rett, kan det også fort bli et EM-gull til – i terrengløp – før året er omme.



Jakob Ingebrigtsens merittliste for 2023

World 5000m champion

World 1500m silver medalist

European indoor 1500m and 3000m champion

Diamond League mile and 3000m champion

World 2000m record (4:43.13) and world two-mile best (7:54.10)

European 1500m (3:27.95, 3:27.14), mile (3:43.73) and 3000m records (7:23.63, 7:24.00)

World ranking (as of 19 September) - 1 (1500m), 5 (5000m)



Armand Duplantis' merittliste for 2023

World pole vault champion

Diamond League champion

World pole vault records (6.22m, 6.23m)

World ranking (as of 19 September) - 1



Josh Kerr er også blant de nominerte med sitt VM-gull på 1500 meteren, og det samme er Karsten Warholm som verdens beste 400 m hekk-løper.

På kvinnesida er distanseløperne Sifan Hassan og Keely Hodgkinson nominert, men det spørs nok om ikke Femke Bol som har imponert på både 400 m hekk og 400 m flatt, er den største favoritten.

Det europeiske friidrettsforbundet kårer også årets "Rising Star", og her er både Håvard Bentdal Ingvaldsen og Markus Rooth blant de ti på herresida som er nominert. Av distanseløpere finner vi nederlandske Niels Laros, svenske Jonathan Grahn og britiske Ben Pattison.

Ingen norske jenter er nominert i "Rising Star"-kategorien, men om en er glad i mellom- og langdistanseløping, er det tre gode alternativ å stemme på: Agate Caune fra Latvia, Audrey Werro fra Østerrike og Olivia Gurth fra Tyskland.



Mer info og mulighet til å stemme hos Det europeiske friidrettsforbundets Facebook-side





Håvard Bentdal Ingvaldsen har hatt et stort gjennombrudd som 400 m-løper denne sesongen med blant annet gull i U23-EM og sjetteplass i VM. (Foto: European Athletics)