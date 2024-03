Det var god stemning ved startsstreken i Kollen hvor rundt 100 demonstranter heiet fram solidaritetsløperne med trommerrytmer og musikk. Holmenkollen var malt i palestinske farger grønt, rødt, svart og hvitt av alle som hadde møtt opp med palestinske flagg, skjerf og banner.





Det var lett å finne god takt på løpesteget med hjelp fra disse. (Foto: Run for Palestine)



Til løpet kom det overraskende mange, og flere som ikke hadde deltatt tidligere. Noen kom fra Asker og noen fra Fredrikstad. Ved start var det en gruppe på 23 løpere som satte utfor nedoverbakkene i Holmenkollen.

Løpet startet i snøvær og deltakerne fikk noen glatte kilometer langs Mærradalsbekken, før det ble grus og asfalt ut til Bygdøy hvor de tok en liten sjokoladepause. Noen løp 21 kilometer for første gang og hadde noen seige kilometer fra Vippetangen til Organit kafé ved Vulkan. Organit kafé er drevet av to Palestinere, Rawan og Ibrahim. De serverte masse bra mat til ivrige mosjonister.





Det ble småglatt i begynnelsen. (Foto: Run for Palestine)



Run for Palestine roper kamprop under alle løpeturer som «La barna hoppe, la barna løpe, la barna leve!»

- Hele formålet er å få oppmerksomhet rundt saken og vise våre omgivelser at sporten må engasjere seg. Det var derfor veldig fint for oss å starte søndagens halvmaraton med en demonstrasjon mot Nammos sponsing av hopplandslaget, uttalte en av ildsjelene i Run for Palestine Oslo.





(Foto: Run for Palestine)

Under demonstrasjonen var det minusgrader og lett snøfall. For å holde varmen hoppet demonstrantene taktfast til slagordet «Dropp Nammo, hopp for fred!» Dette fungerte som en slags oppvarming for løperne.

Run for Palestine Oslo er en løpegruppe som hver søndag klokken 13 løper for varig våpenhvile i Palestina. Alle er velkomne til å delta, og vi løper i et behagelig tempo.



