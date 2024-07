– I år har Grenserittet spesielt fokus på folkehelse. Mange mennesker har en altfor stillesittende hverdag og får ulike fysiske plager som en direkte følge av inaktivitet. Helseundersøkelsene "Ung i Norge" og "Levekårsundersøkelsen" viser en stadig stigende forekomst av psykiske plager hos både ungdom og voksne. Trenden er bekymringsverdig, skriver Grenserittet i en pressemelding.

Lang tradisjon

Grenserittet, som i fjor hadde 25 års-jubileum, er et populært og tradisjonsrikt terrengsykkelritt som arrangeres i august hvert år. Rittet går i naturskjønne omgivelser mellom Strømstad og Halden (80 km). Parallelt arrangeres Grenserittet Midt og Grenserittet UNG fra Prestebakke til Fredriksten Festning (36 km). Løypene skal være varierte og morsomme og passe for de aller fleste form- og ferdighetsnivåer.

Tilgjengelig for alle

I år har Grenserittet som mål at arrangementet skal være like tilgjengelig for alle, uansett økonomi eller fysisk eller psykisk utgangspunkt.

– Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet, naturopplevelser og følelse av tilhørighet og samhold bidrar sterkt til å redusere psykiske plager, hos ungdom så vel som hos voksne. For mange er trening ren terapi. Vi vet at Grenserittet er en viktig begivenhet og at det tikker av boksene både for utfordring, mestring, fysisk aktivitet, samhold og opplevelse for mange mennesker. Spørsmålet blir da: Hvordan kan vi i Grenserittet gjøre tilbudet vårt tilgjengelig for flest mulig, skriver Grenserittet.

Senke terskelen

For å gjøre det mindre skummelt å hive seg med har Grenserittet derfor gjeninnført trimklassene både på 80 og 36 kilometer. I trimklassene sykler du på tid, men uten rangering i resultatlistene. Du kan dermed sykle rittet som en fin tur, uten konkurransepreg. I trimklassene er det også lov å sykle med elsykkel, noe arrangøren mener passer perfekt for de som ikke trener jevnlig.

– Vi er av den oppfatning at all bevegelse og sosial interaksjon er bra og at man må starte et sted og oppleve mestring for å bli motivert til å jobbe videre. I Grenserittet starter du på ditt eget nivå og konkurrerer mot akkurat hvem du vil - enten det er ingen, kollegaen din, bestemor eller din egen indre kritiker.

Mulighet for "starthjelp"

Det økonomiske aspektet er dessverre blitt noe mange må ta større hensyn til. Med økte utgifter til lån, strøm, drifstoff, bomring og mat, er det mange som er blitt nødt til å prioritere hardt. For de som gjerne vil delta, men som rett og slett ikke har råd, ønsker Grenserittet i år å hjelpe til med startavgiften.

– Sitter du trangt i det og virkelig ønsker å sykle Grenserittet, skal vi gjøre det vi kan for å få deg til start uansett. Bare ta kontakt med oss på epost post@grenserittet.com.

Har tro på økt deltakelse

Det har gjennom flere år vært nedgang i deltakelsen i sykkelritt i Norge. Nedgangen startet for omtrent ti år siden og situasjonen ble ikke noe bedre i forbindelse med covid-perioden. Det er likevel optimisme å spore.

– Vi merker en økning i interessen og har flere påmeldte på nåværende tidspunkt sammenlignet med i fjor. Pr. nå er det 11 bedrifter som har meldt seg på en bedriftspåmelding - mot 8 totalt i fjor, forteller Jens Erik Mjølnerød som er med i arrangørstaben til Grenserittet.

– I fjor deltok i overkant av tusen ryttere totalt og vi har god tro på at dette vil øke i år. Kanskje har vi nådd bunnen og sykkelinteressen er på vei opp igjen, håper Mjølnerød.

Mer informasjon og påmelding til Grenserittet finner du på Grenserittet.com

Målgang på Fredriksten festning: Grenserittet har start i Strømstad og målgang på Fredriksten Festning i Halden. (Foto: Bjørn Johannessen)

Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Rittet har blitt arrangert hvert år siden dette. Også i «korona-årene» 2020 og 2021 ble rittet gjennomført i en «light-versjon» tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype og sterk begrensning i antall deltakere. Kryssing av landegrenser kunne heller ikke gjøres, så start og mål var lagt til Ertemarka utenfor Halden sentrum.

Årets ritt blir dermed det 26. offisielle Grenserittet.

Grenserittet 1999 - 2023

Fullførende deltakere på 80 km:

2023: 741

2022: 839

2021: 279 i Grenserittet Light

2020: 151 i Grenserittet Light

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)