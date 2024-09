Datoer 2024:

Følgende mandager: 28. oktober – 18. november – 9. desember

Datoer 2025:

Følgende mandager: 6. januar – 27. januar – 17. februar - 10. mars - 31. mars

Starttidspunkt:

Grunnet kryssing av Grimseidvegen er det nå kun satt opp 3 startpuljer i tillegg til tidligstarten. Dette er gjort fordi det ikke løpes gjennom den trange tunellen ned til gressfeltet samt at hovedvegen må stenges for trafikk.

5 km /10 km - start fra kl 19.00 (Puljer på ca 250 med intervaller på 1 minutt)



(10 km tidligstart 18.45 for over 1 time)

Pulje 1: 19.00 (5km under 21min/10km under 41min).

Pulje 2 : 19.01 (5km under 28min/10km under 45min).

Pulje 3 : 19.02 (5km over 28 min/10km over 45min).

Er du påmeldt hele karusellen må du ta vare på startnummeret, det skal benyttes gjennom hele karusellen.

Melder du deg på enkeltløp må du hente nytt startnummer for hver gang.

Kun startnummer for NECON Vinterkarusellen 2024 – 2025 vil fungere.