Løping var naturlig nok en vesentlig del av planen. Situasjonen akkurat nå er at jeg ikke kan løpe i det hele tatt. Jeg prøvde forleden å løpe rolig på mølla, og etter ca. 200 meter var det stopp. Smertene ble for store, og jeg måtte stoppe helt opp.

Sist mandag møttes coach Eirik og jeg, og vi la en helt ny plan for de neste fem-seks ukene. Et vesentlig innslag i den revurderte planen, er å gå. Å gå på mølla, å gå i trappemaskinen, å gå tur i lysløypa. Erkjennelsen er at det å gå er en undervurdert aktivitet. Legendariske Johan Kaggestad skrev for noen år siden en bok som rett og slett heter «Å gå». Noe av det fine med å gå er at det er noe du kan gjøre overalt, og du har som regel på deg det som trengs for å gå.

Som tenkt så gjort! I treningsprogrammet framover er gåing et betydelig innslag, ikke bare ute, men også inne på treningsstudio der jeg går på mølla og går i trappa.

I tillegg kommer romaskinen, stakemaskinen, ellipsen og strukturerte øvelser for hamstrings. Og ikke nok med det – også sykling og svømming står på planen.

Jeg skal selvfølgelig ikke gjøre like mye av alt, langt derifra, men et svært viktig moment er variasjon; det reduserer skaderisikoen og gjør treningen mer helhetlig. Oppsummert; dersom du ikke kan løpe, er det mye annet du kan gjøre. Nedenfor ser du en tabell som viser tiden jeg har brukt denne uka, totalt 13 timer, på alternativ trening.

Ukas trening

Nedenfor finner du en tabell der ukas trening er oppsummert på de ulike aktivitetene som ble gjennomført. (For ordens skyld; null løping er på grunn av skade)



TABELL UKE 44 – AKTIVITET (i minutter)

Ukedag Ellipse Øvelser *) Sykkel Gåing Staking Løping Trappe-maskin Svømming Sum per dag Mandag 36 55 15 5 0 10 121 Tirsdag 15 50 70 5 0 10 150 Onsdag 106 30 47 0 183 Torsdag 45 35 30 0 110 Fredag 45 15 15 13 0 30 118 Lørdag 35 0 35 Søndag 63 0 63 Sum per uke 96 291 45 275 23 0 20 30 780 +)

*) Øvelser utgjør i medgått tid 37 prosent av ukens trening. Dette er øvelser for hamstring, kjerne, mobilitet og generell styrketrening for løpere

+) 780 minutter = 13 timer / gjennomsnitt per dag ca. 2 timer



Gåing (ute og inne) utgjør 35 prosent av ukens trening, og gjøres fordi det bevegelsesmessig er noe i nærheten av løping. Å gå i motbakke er i tillegg gunstig for hamstring.

Problemer med hamstring er ganske hyppig forekommende for løpere. Et moment ved ellipse er at du på denne kan kjøre intervalløkter slik at hjertemuskelen får jobbe (pumpe blod). Det er spesielt viktig å gå ute og få frisk luft når all annen trening er innendørs!

Hva er oddsen for å klare sub 3 timer?

En ting noen har spurt om, er hvor mange 70-åringer som gjennom tidene har løpt maraton under 3 timer i offisielle løp. På et svensk nettsted (Jogg.se) ble det hevdet at det kun er tre personer i verden som har gjort nettopp det; en fra Australia, en amerikaner og en nederlender.

Dette stemmer ikke helt; jeg har funnet to amerikanere som begge har løpt maraton under 3 timer i en alder av 70 og vel så det! Den mest kjente av disse er canadieren Ed Whitlock. Han hadde i flere år verdensrekorden (i klasse 70-74 år), en rekord som ble slått av nederlenderen Joseph Scoonbroodt i 2022. Han løp på 2.54.19 som i dag er gjeldende verdensrekord. Det må legges til at Ed Whitlock var 73 da han løp på 2.54.48.

Hvor stor oddsen er for at en 70-åring løper under 3 timer på en maraton, er vanskelig å si, men vi kan nok konkludere med at sannsynligheten ikke er veldig stor. I Norge var det for eksempel ingen i aldersklassen 65-69 som hadde løpt under 3 timer før i 2023 da jeg kom inn på 2.59.15 i Valencia.

I 2025 bikker jeg 70 og kommer da i klassen 70-74 år. Årene kommer og går. For å komme i mål under 3 timer må du ha et snitt på 4.15 per km. Helt umulig er det ikke, men hva oddsen er kan kanskje du gjøre et regnestykke på?

Neste konkurranse – opptreningen er i gang

November og desember kommer i grove trekk til å gå med til basis- og grunntrening. Kroppen må få tid til å komme i vater. Allerede fire dager etter nyttår går første konkurranse, Mørketidsløpet, der jeg er påmeldt 10 km. Til den tid håper jeg kroppen i hvert fall er i stand til å fullføre løpet løpende hele vegen, motsatt av hva situasjonen var på Hytteplanmila 19.oktober.

En uke etter løpet står treningsleir på programmet i Spania, nærmere bestemt i Santa Pola, en halvtime med bil sør for Alicante. Da skal det trenes to ganger daglig. Treningsleiren avsluttes med et lokalt løp i byen, Santa Pola Halvmaraton. For min del må det bli et treningsløp/testløp der jeg vil få kroppens ærlige svar på tilstanden: Hvor står jeg kondisjonsmessig? Hva er status med hensyn til hamstring og setemuskulaturen?

Disse spørsmålene, og kanskje noen flere til, vil jeg få svar på, og svarene legger grunnlaget for planleggingen videre! Grøss og gru; jeg er spent.

M60

En liten gjeng jeg ikke har nevnt før på denne bloggen er M60. M står for Maraton og 60 står for at du minst må være fylt 60 for å kunne bli tatt opp i denne gjengen. I tillegg må du ha løpt minst én maraton, og du må ha sleng i tightsen. Videre må du gjennom en opptaksprøve der du kan bli spurt om hva som helst innen løping. Et annet hinder for å kunne bli med er at vi har et «tak» på sju medlemmer, og vi er akkurat sju for tiden. Før noen nye kan komme inn, må noen dø eller trekke seg ut eller bli kastet ut. De to sistnevnte grunnene er ikke veldig sannsynlige.

M60 møtes som regel på kafe, og som oftest på stamkafeen vår Smørtorget. Her går praten om likt og ulikt, som for eksempel løping, fotball og en og annen dagsaktuell sak fra fjern eller nær. Vi møttes denne uka, noe som har sammenheng med at to i gjengen har hatt, eller straks skal ha, bursdag. Da møtes vi alltid!

Uke 45

Denne uka vil neppe inneholde løping den heller. Det blir i så fall den tredje uka på rad uten ett løpesteg. Derimot vil den inneholde en rekke andre aktiviteter, mye det samme som i uken som er gått. Motivasjonsmessig er det gunstig å ha mange ulike øvelser og apparater.

Nederst på min «rangstige» er trappemaskinen. Jøss, for en greie! I motsatt ende av skalaen står ellipsen. Det har tatt sin tid å like ellipsen, men nå er det intervaller som gjelder på den. Til å begynne med var den vanvittig kjedelig, og ikke fikk jeg noe særlig puls heller, men på siste økta var jeg en stund i sone 4 på de siste dragene (5 x 5 minutter med 2 min pause). Det hadde jeg ikke trodd skulle skje!

I skrivende stund er det snø på bakken, men Yr melder triste plussgrader, både 8 og 9 i løpet av uka. Da forsvinner nok det lille som er av snø. Kanskje det kan bli forhold for rulleski? Eller i hvert fall bare veger der man kan gå og gå 😊.