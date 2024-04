Mjøsen Golfklubb stiller nok en gang sitt grønne gress til disposisjon for friidrettsfolket 1. mai. (Foto: Morten Stensberg)

Det er en årelang tradisjon at KM i terrengløp for Innlandet arrangeres sentralt i Innlandet, nemlig på Mjøsen Golfklubb i Moelv. Siden 2016 har det blitt kåret kretsmestere for storkretsen på golfbanen med flott utsikt over Mjøsa. Også datoen har vært fast i en årrekke, nemlig 1. mai.

I tillegg til den meget meritterte friidrettsgruppa er også skigruppa i Moelven med på arrangementet, og arrangørene utfordrer utøvere på tvers av idretter til å stille opp og teste kapasiteten på det skånsomme underlaget.

For skiløpere starter jo alltid sesongen på arbeidernes frihetsdag, så her kan den nye sesongen starte med en “reality-check” som utgangspunkt for grunntreningsperioden. Modølene forventer økt deltagelse etter lavere deltagelse de to siste årene etter at mesterskapet ikke kunne arrangeres pga. koronarestriksjoner i 2021 og 22. Spesielt i senior- og veteranklassene har det nesten vært “medaljegaranti” ved å stille til start i KM. I 2017 var det hele 230 deltakere i mesterskapet, mens det i post-koronaårene har vært et tosifret antall deltakere.

I 2022 var trekløveret Malin Hoelsveen (Raufoss IL Fridrett), Esten Hansen-Møllerud Hauen (FIK Ren-Eng) og Even Brøndbo Dahl (FIK Orion) i en klasse for seg på henholdsvis to og fire kjappe runder på golfbanen. I fjor var det Sofie Granskogen Bjerregård (Raufoss Friidrett) og Ole Jacob Ellevold (Oppstad IL Friidrett) som var de raskeste uansett klasse på 1,6 km, mens KM-grossist Even Brøndbo Dahl igjen var uten reell konkurranse på 3,2 km.

Malin Holesveen i aksjon under KM i 2022 (Foto: Moelven IL Friidrett)

Frist for påmelding er i løpet av søndag 28.april med muligheter for etteranmelding mot et tillegg på kr 50. Løpet er åpent for alle, men for å delta i KM (fom. 11 år) må man representere en friidrettsklubb.

Fullstendig innbydelse

Påmelding og deltakerliste

Samleside for KM i terrengløp for Innlandet