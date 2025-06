Det var mange i Jegersberg denne torsdagen, og vi ble begunstiget med strålende solskinn fra en knallblå himmel. Værgudene og Fru Fortuna viste seg fra den beste siden denne gangen. Den som venter på sommeren venter vanligvis ikke forgjeves, og juni er en fin måned om vi får pent vær. Etter regnet kommer jo alltid sola, og etter sola kommer alltid regnet som vi jo er vant med.

Fra starten av lang løype klokken 17.00.

Ti beste menn Milsluker:

1 Jørgen Strøm-Olsen Trucknor Kristiansand M35-39 0:33:05 2 Espen Landås Olto vvs M40-44 0:33:28 3 Martin Hemmer Elkem BIL M35-39 0:33:40 4 Martin Knudsen Egen Bedrift M35-39 0:33:59 5 Even Skuland Kristiansand S M25-34 0:34:12 6 Frode Lindblom Tangen M55-59 0:34:51 7 Stein-Erik Spro Johansen Kristiansand Løpeklubb M25-34 0:34:57 8 Sondre Winge PwC M25-34 0:35:24 9 Snorre Myhre Eiendomsmegler Norge M35-39 0:35:26 10 Noah Berglihn Ek-Elektro M25-34 0:35:54

Ti beste kvinner Milsluker:

1 555 Anne Haaland Simonsen Meventus K45-49 0:34:15 2 2026 Trine Holmer-Hoven Kristiansand Løpeklubb K50-54 0:40:37 3 1037 Hilde Furuborg Kristiansand Kommune K45-49 0:41:07 4 2116 Kamilla Engesland Sørlandet Sykehus K25-34 0:41:42 5 2176 Elin Skaar NRK K40-44 0:42:32 5 1153 Bjørg Kari Haugland Nikkelverk BIL K55-59 0:42:32 7 2010 Colleen Delane-Skibsrud Solskinn og Latter K55-59 0:43:45 8 967 Elisabeth Kårigstad Oris Dental K45-49 0:45:12 9 2058 Siri Sundal Å Energi K35-39 0:45:23 10 848 Svetlana Mulyukova Oris/Proteket K40-44 0:45:50

Fra starten av kort løype klokken 17.30.

Ti beste menn kort løype:

1 Asbjørn Lohne Kjevik BIL M40-44 0:18:03 2 Joachim Stubstad Stubstad Betong M25-34 0:18:40 3 Erik Bergersen Løplabbet M55-59 0:18:42 4 Tarjei Breiteig Å Energi Bil M45-49 0:18:43 5 Erlend Haaverstad Herreklippen M25-34 0:19:16 6 Jan Helge Lislevand Kristiansand Kommune M55-59 0:19:18 7 Herman Von Der Ohe Birkenes IL M20-24 0:19:25 8 Arvid Fredriksen Langenes M55-59 0:19:53 9 Johann Bragdø Kristiansand Kommune M25-34 0:21:09 10 Geir Jernæs Abik M55-59 0:21:11

Ti beste kvinner kort løype:

1 Solveig Steinsland Vianode K35-39 0:21:09 2 Anneke Hald Bjørgum Nordea K25-34 0:21:42 3 Caroline Viervang Sørlandet Sykehus K35-39 0:22:24 4 Ingunn Heier Pedersen Kristiansand Kommune BIL K50-54 0:23:59 5 Marthe Amdal Jakobsen Sørlandet Sykehus K25-34 0:24:37 6 Anne Kristin Holte Agder Fylkeskommune K45-49 0:24:45 7 Randi Tobiassen Fagerholt Skole K45-49 0:25:00 8 Merete Bruskeland Agder Fylkeskommune K55-59 0:26:51 9 Anne Marie Robstad Hagen Vennesla Kommune K55-59 0:26:53 10 Charlotte Beckmann Finnestad Kristiansand Kommune BIL K45-49 0:27:10

Det var ikke barneløp denne gangen. Jeg tok en prat med vinnerne av løpene, med to øvrige deltakere og med arrangøren.

Asbjørn Lohne (44) - vinneren av kort løype.

- Det var godt og varmt ute i det fri i dag. Løpeforholdene var bra, og løypa var fint preparert. Løypa er forholdsvis lettløpt, men utfordringen er alltid farten når det er småkupert som nå! Jeg savner å ha alle deltakerne på torsdag i stedet som nå på onsdag og torsdag, for det blir mer trøkk da! smiler Asbjørn.

- Det var litt vind ute i løypa, men det var varmt, men ikke for varmt! Herlig å løpe med sol i øynene i den veldig fine løypa, og så var det noen gode kneiker å bryne seg på også. Det var et bra arrangement, så jeg roser alle de som bidro, sier Jørgen engasjert.

Harald Flå (83) - deltaker

- Da jeg var yngre hadde jeg ambisjoner om å bli førstemann i min pulje. Jeg blir ofte nr. 2 i puljen nå. Jeg har også en sønn som løper, Håvard Flå, og han løper nesten dobbelt så fort som meg nå. Jeg har fullført for 49. gang, og 1977 var starten, sier Harald med godt humør.

- Det jeg liker med karusellen er at man får tatt seg litt ut. Det er en deilig følelse når du er i mål. Etterpå så kan man nyte øyeblikkene med saft og banan, og man kan sette seg ned og prate med folk. Jeg har vært daglig leder i KOT i 17 år, så jeg var meget aktiv og engasjert med turløypene i Setesdalen. Jeg har mange folk som jeg kjenner i karusellen, og ingen uvenner, sier Harald og smiler.

Olaf Drangsholt (88) - deltaker

- Det er viktig med aktivitet, og holde seg i form. Jeg løper ikke så mye nå, siden jeg er kommt høyt oppe i alder, men jeg går. Jeg takker for hver dag som jeg kan gå, og det er et gode å stå opp og komme seg ut hver dag. Så er jo karusellen god også når det gjelder det sosiale, man treffer folk og kan slå av en prat, sier Olaf.

- Siden jeg kommer fra Kristiansand og er ei bymåke der, så liker jeg Baneheia best. Det passer meg best, men nå trener jeg mest i Jegersberg fordi jeg bor i nærheten i Gimleveien, forteller Olaf videre.

- Jegersberg er et fantastisk flott område, og det kan bare ikke bli bedre enn dette. Jeg bor som sagt nærme, så jeg kan spasere til flere av karusell-løpene. Jeg har vært med lengst i karusellen nå, men jeg har ikke nådd 50 år ennå pga. at 5 eller 6 av årene som jeg var med på sekstitallet ikke er godkjent i karusellen. Vi kalte det for bedriftsløp den gangen, avslutter Olaf.

Andreas Lund Olsen (32) - arrangør fra T.O. Slettebøe BIL

- Det som er typisk for skogsområdet i Jegersberg er at det er mange turstier, og det er vakker natur her. Det er mange muligheter for utfart. Man blir i godt humør av å være her, og så er det ekstra fint å være her om været er bra. Man kan ta seg ut i karuselløpene, og man kan bli litt svett, og da kjenner man jo og føler på livet, sier Andreas og smiler.

- Terrenget her i kort løype er småkupert, og i den lange løypa er det to seige bakker så det er nok å bryne seg på. Jeg har vært med og deltatt i karusellen tidligere, så det har blitt noen år. Det er rom for alle her uansett form og forutsetninger, så dette er virkelig et bra tiltak, sier Andreas til slutt.