Til sammen var det nesten 3000 starter på de tre dagene med Tyrvingleker i Bærums Idrettspark. På søndag bidrog også deltakerne til å fylle tribunene og heie på utøverne i Nordenkampen som gikk i samme hall.



Tida til Pernille Karlsen Antonsen ville gitt henne en sjuendeplass i Nordenkampen, og 2.08,78 er den fjerde beste norske 800 m-tida hittil i år. Solveig Hernandez Vråle, som steppa inn på 400 meteren i Nordenkampen, ble nummer to på 800 m med 2.10,36, tett fulgt av Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg med 2.10,45.



Beste 800 m-tid på herresida hadde Filmon Gidey Hagos som vant klasse 18-19 år på 1.59,00.



Raskest på 3000 m var Eirik Alvik og Aurora Kanutte Brandt Sande på henholdsvis 8.36,75 og 9.55,86. Begge løp i seniorklassen.



15-åringene løp 2000 m i stedet for 3000 m, og her vant Sebastian Brunsdon på 6.02,44 og Ronja Malene Indrearne Furevik på 6.40,17.

Her er en oversikt over resultatene på distanser fra 600 m og oppover:





