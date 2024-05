Rekordmange løper København Marathon søndag

Når det gjelder antallet løpere som fullfører er rekorden fra 2019 med 10806 løpere i mål, mens fjorårets tall var det nest største siden løpet ble startet i 1980. Her er en tabell som viser de historiske påmeldingstallene.





Påmeldingstall siden det første løpet i 1980 med 995 påmeldte: Fram mot 2010 var det noen år med sterk vekst som endte opp med 12700 påmeldte i 2010, men uten at grensa på 10000 løpere i mål ble passert. Det skjedde først i 2019 med 10806 løpere i mål, som er gjeldende deltakerrekord. I år blir det mange flere.



For første gang ble løpet fulltegnet, og det allerede i januar. Grensa var satt til 15000 påmeldinger, men nå er det 16249 på startlista. Det har blitt videresolgt mange startplasser, så antall fullførende i forhold til påmeldte blir større enn normalt.



Fjorårsvinneren: Solomon Kirwa fra Kenya løp først i mål på 2.09.12, som er den nest beste tiden i Copenhagen Marathons lange historie. Rekorden ble satt i 2022 av eritreiske Berhane Tsegay med 2.08.23. (Foto: arrangøren)



De sterkeste løperne i årets maratonløp

Sparta i København, som arrangerer Copenhagen Marathon, har samlet mange gode løpere i håp om en forbedring av løyperekorden på 2.08.23. Hele 10 løpere i startfeltet har løpt fortere enn 2.20. De har også hentet inn sterke harer, blant annet norske Zerei Kbrom Mezngi som har løpt halv på 1.00.01 og maraton på 2.07.10.



BIB Name Nation PB Time 51 Gadisa Birhanu ETH 2.04.59 52 Ernest Ngeno KEN 2.06.41 53 Abdi Ali Gelelchu BRN 2.07.15 54 Tsubasa Ichiyama JPN 2.07.41 55 Fikadu Kebede ETH 2.08.27 56 Ser-Od Bat-Ochir MGL 2.08.50 73 Ben Preisner CAN 2:08:58 58 James Kiplagat KEN 2.09.08 59 Abebaw Muniye ETH 2:09:09 60 Adugna Bekele ETH 2:09:42

Noen av de mange norske deltakerne får starte rett etter eliten i noe arrangøren kaller elite B:

211 Magnus Erstad NOR IF Kamp/Vestheim 2:20:34 226 Rolf Steier NOR SK Vidar 2:25:55 248 Tom Kuyken NOR SK Vidar 2:30:40 255 Frode Tjelta NOR Sandnes IL 2:31:52 279 Gjermund Blauenfeldt Næss NOR NBRO 1:11:22 286 Jakob Meløy NOR TOSK 1:11:44

Fjorårsvinner og rekordholder: Kenyanske Rodah Jepkorir Tanui vant i fjor på 2.23.14 og kommer tilbake i år for å forsvare seieren i fjor. 33-åringen løp sitt desidert beste løp så langt i karrieren i København i fjor og er også klart best på maratondistansen. (Foto: arrangøren)



De sterkeste damene i årets løp

BIB Name Nation PB Time 1 Rodah Jepkorir Tanui KEN 2:23:14 2 Deratu Hailu ETH 2:23:18 3 Margaret Agai KEN 2:24:04 6 Khishigsaikhan Galbadrakh MGL 2:26:32 7 Tecla Chebet KEN 2:27:18 8 Alisa Vainio FIN 2:27:26 22 Tadelech Bekele ETH 2:28:04 9 Yevheniia Prokofieva UKR 2:28:06 11 Sylvia Kiberenge KEN/DEN 2:29:09 12 Marina Hmelevskaya UZB 2:29:28

To norske damer har fått plass i elite damer B:

137 Helena Hope NOR Spirit Friidrettsklubb 2:50:34 143 Hilde Losgård Landheim NOR Vegårshei IL 2:54:51



Finske Alisa Vainio ble kjent ikke bare i Finland, men også i maratonmiljøet i mange land da hun som 17-åring løp på 2.33.24 i 2015. Mange så for seg en kommende maratonstjerne. Det ble mange nedturer og noen oppturer for Alisa etter det. Det skulle gå sju år før hun slo persen sin fra 2015 da hun i Malaga løp på 2.28.41. I fjor gikk det enda litt fortere i Sevilla Marathon hvor hun perset med 2.27.26.

Norske seire?

Det er kun en norsk vinner av København Maraton. I 1990 vant Mariann Stenbakk dameklassen på 2.53.00. Det blir nok ingen seier i år heller om ikke Zerei Mezngi, som hare, finner ut at han har den helt store dagen og like godt løper helt til mål.



Fin sightseeing i København: Her passerer løperne byens største severdighet, Tivoli. Løypa passerer det meste attraksjoner i Danmarks hovedstad. (Foto: arrangøren)



Gjett min maratontid i København?