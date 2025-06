Deltakerne fordelt seg med 52 (27) på konkurranseklasser, 58 (35) på trimklassen og 49 (31) på barneløpet. Fjorårets tall i parentes.

Dagen startet med mye vind, men det ble fine løpsforhold. Lars Svorkdal og Berit Mogstad ble klare vinnere, begge på personlige rekorder med henholdsvis 20:13 og 23:07. Det gir gode plasseringer på Adelskalenderen som er ført siden løpet fikk ny trasé i 1996. Det har vært arrangert NM terrengløp tre ganger i den samme løypa.

Berit Mogstad, som etter denne sesongen la opp som langrennsløper, ser ut til å holde formen godt ved like. Hun tok vandrepremien, en rosemalt kiststol til odel og eie. Den ble satt opp i 2016 og vil med Berit sitt, ha navnene til 10 vinnere.

Det mye positivt å melde etter årets løp: De to siste årene har det vært henholdsvis 4 og 1 som har deltatt på 1 km for 11-14 år, i år var det 13. På 6 km var det i fjor 2 kvinner, i år 12. Det mest gledelige var at løpet som har hatt preg av å være et eliteløp, denne gang hadde en stor overvekt av mosjonister i konkurranseklassene.

Lars Svorkdal og Sebastian Børset klart i tet allerede etter en liten km. (Foto: Gunnar Bureid)

Fra løypa etter ca 2,5km med Ane Bakk Solem foran Maren Hoston. Fra løypa etter ca 2,5km. (Foto: Gunnar Bureid)

De to beste uansett klasse: Lars Svorkdal 19-20 år. Sebastian Børset 17-18 år. (Foto: Gunnar Bureid)

De tre beste kvinner uansett klasse: I midten Berit Mogstad med den rosemalte kiststolen. Til v. nr.2 Ann Kristin Amundsen (50-59) og til h. Anna Børset (15-16 år) (Foto: Gunnar Bureid)

Alle resultater