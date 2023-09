Etter de kortere distansene var det duket for halvmaraton på Jessheim. Sola varmet fortsatt, men vinden tok nok noe tid fra deltakerne. Ser vi på deltakerlistene var det flere som prioriterte de andre distansene, men 106 løpere tok seg godt i mål.

Den som løp aller raskest på Jessheim på havmaraton var Øyvind Moen Fjeld. Han ledet fra start til slutt og klokket inn på tida 1.12.41. Selv mente han at tida ikke var all verden, men med tøffere konkurranse klarer han å presse tida ned en god del. Dagens nummer to ble SK Vidar-løperen, Sondre Fylling. Han fikk tida 1.15.50 og hadde god klaring ned til den tredje løperen i mål, Kjell Vegard Opheim på 1.18.12

10 beste herrer, halvmaraton

1 3008 Øyvind Moen FJELD M NOR Kjelsås IL / Sportsidioten.No Halvmaraton M35-39 1:12:41 0:00 2 3132 Sondre Fylling M NOR Sportsklubben Vidar Halvmaraton M23-34 1:15:50 3:10 3 3022 Kjell Vegard Opheim M NOR Gubbetrim Halvmaraton M50-54 1:18:12 5:32 4 3012 Daniel Norum Ask M NOR Son Triathlonklubb Halvmaraton M23-34 1:19:38 6:59 5 3100 Simen Øien M NOR Kolbotn Halvmaraton M35-39 1:19:46 7:07 6 3015 Andreas Gossner M NOR Romerike Ultraløperklubb Halvmaraton M50-54 1:21:32 8:52 7 3081 Morten Dahl M NOR Drøbak-Frogn IL / DFI Friidrett Halvmaraton M50-54 1:21:58 9:19 8 3108 Jon Semb M NOR Frogner IL Halvmaraton M35-39 1:22:09 9:29 9 3009 Kristian Eriksen M NOR Oslo Halvmaraton M23-34 1:23:20 10:43 10 3062 Jonas Croff M NOR Team Åbbår Halvmaraton M35-39 1:23:47 11:09

I kvinneklassen var det også duket for sololøp. Torhild Skagestad fra Otra IL vant med godt over to minutter. Den beste kvinnen fikk tida 1.33.19. Nummer to på dagens lengste distanse ble Siri Hesla på 1.35.54. Pallens siste trinn ble besteget av Kristine Tranøy fra Oslo med tida 1.36.43.

10 beste kvinner, halvmaraton

1 3123 Torhild Skagestad F NOR Otra IL Halvmaraton K23-34 1:33:15 0:00 2 3018 Siri Hesla F NOR Oslo Halvmaraton K40-44 1:35:47 2:35 3 3005 Kristine Tranøy F NOR Oslo Halvmaraton K23-34 1:36:40 3:24 4 3058 Tuva Nereng F NOR Deloitte BIL Halvmaraton K23-34 1:40:11 7:00 4 3010 Linn Vibekken F NOR Ullensaker/Kisa IL Halvmaraton K40-44 1:40:19 7:00 6 3128 Marte Ihrstad F NOR Hamar Halvmaraton K45-49 1:40:15 7:05 7 3133 Øien Hanne F NOR Hønefoss Halvmaraton K50-54 1:42:43 9:30 8 3036 Elisabeth Mannion F NOR Ullensaker/Kisa IL Halvmaraton K45-49 1:44:12 11:01 9 3071 Linn Therese Myhrvold F NOR Kapp Halvmaraton K35-39 1:44:44 11:33 10 3063 Kine Johanne Årdal F NOR Kjelsås IL Halvmaraton K45-49 1:48:53 15:45

