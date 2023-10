(Alle foto: Stein Arne Negård)

Dagens fine samlingsplass i høstsola ved Hedmarkstoppen.

Kart og terreng:

«Furuberget», målestokk 1:5000 og 1:7500, ekvidistanse 5m, utgitt 2003. Sist revidert 2023.

Terrenget er nærområde til Hamar by med mange stier, grovkupert, detaljrikt og variert skogsbilde. Det er stedvis tett vegetasjon, og noen kom også i kontakt med tornebuskene i løpsområdet. Avslutningen på de fleste løypene hadde en real motbakke, og for enkelte blir disse bakkene brattere og brattere med årene. Etter målgang var det som vanlig kart- og løypediskusjon når pulsen hadde gått litt ned.

Full fart ut fra start.

Løypelengder:

Løypene i seniorklassene var 5,4 km for H17- og 4,6 km for D17-. Den korteste løypa var for de yngste nybegynnerne var 1,7 km.

Vinnere og deltakelse:

Mari Aarseth, Nydalens SK vant D17- og Vegard Ølstad Dalberg, Vang OL vant H17-. De eldste veteranklassene ble vunnet av Inger E. Vamnes, Hamar OK (D75) og Knut Wikstrøm, Ringsaker OK (H75). I alt stilte 175 løpere til start i Furugampen lørdag ettermiddag i fint høstvær.

Vang OL var den klubben som hadde flest løpere med 35 løpere til start.

Mari Sørlien Stenberg og Paul Martin Berg ut fra start.

Lisbeth Gråv er i gang.

Ingjerd Sommerstad og Maren Bleken Rud på de første meterne.

De to beste i M55, Michael Sætvedt og Bjørn Solbergseter​.

Anne Marit Bordal var best i D55.

Vinner Vegard Ølstad Dalberg (til høyre) i kart- og løypediskusjon med klubbkamerat Ove Haugereid som ble 3. mann i H17-.

O-sport var på plass med salg av o-utstyr.