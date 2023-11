Kontingenten for neste år sendes ut i månedsskfitet november/desember, og forfaller til betaling i midten av desember. Det er landsmøtet i Kondis som bestemmer størrelsen på kontingenten til enhver tid.

For 2024 er prisene satt til:

Type medlemskap Pris i NOK Hovedmedlemsskap 695 Pensjonister og unge under 30 år 556 Hovedmedlemskap med kun digitalt blad 600 Medlemskap for pensjonister og unge under 30 år med kun digitalt blad 463 Familiemedlemmer over 20 år 225 Familiemedlemmer under 20 år 116

Slik går du over til medlemskap med månedlige trekk av kontingent

Landsmøtet i år besluttet at vi også skulle kunne tilby medlemskap med månedlige trekk i et betalingskort. Dette koster 57 kroner i måneden om du både vil ha digital tilgang på Kondis.no og få bladet tilsendt i postkassen. Om du kun ønsker digital tilgang, koster medlemskapet 48 kroner. Dersom du ønsker å gå over til løpende månedlig medlemskap, kan du gå inn på min side, velge at du ønsker å endre betalingsmetode, velge «Gjentagende betaling (PayEx)», og deretter legge inn din kortinformasjon. Deretter tar du kontakt med de som driver medlemsservice for oss, og gir beskjed om at du ønsker å gå over til månedlig medlemskap, og om du ønsker kun digital tilgang eller om du ønsker å få bladet tilsendt i tillegg. Du når dem på kondis@mediaconnect.no

Gebyr på papirfaktura

Ettersom det er kostbart for Kondis å sende ut papirfakturaer, har vi lagt til et fakturagebyr på 50 kroner for de som mottar papirfaktura. På den måten er det de som mottar kontingentfakturaen på papir som selv betaler det det koster å produsere, pakke og sende den ut. Dersom du ikke ønsker å betale for papirfaktura, kan du gå inn på Min side og endre fra faktura til gjentagende betaling. Da vil kontingenten trekkes i betalingskortet ditt uten fakturagebyr isteden. Dersom du ønsker avtalegiro eller e-faktura, tar du kontakt med banken din og setter opp dette i nettbanken. Det vil ta noen uker å få opprettet denne typen betalingsavtale. Du bør derfor gå inn og endre dette så snart som mulig om du vil opprette avtalegiro eller e-faktura.

Takk for at du er medlem!

Kondis ble etablert for over 60 år siden, men det er ingen selvfølge at Kondis skal være en organisasjon som lever evig. Vi er totalt avhengig av våre medlemmer for å kunne fortsette å gi ut bladet Kondis, dekke alle små og store lokale idrettsarrangementer, drive gratis treningsgrupper over hele landet gjennom Kondistreninga, bistå lokale arrangører med råd i gjennomføringen, og samarbeide med forskningsinstitusjoner rundt idrettsforskning, og psykisk og fysisk helse.

Når medlemstallet i Kondis går ned, slik det har gjort det siste året der folk har hatt mer enn nok med å finansiere renteøkninger og prisstigninger på mat og energi, må Kondis kjempe hardt for at ikke våre egne behov for kostnadskutt skal gå ut over deg som er medlem. Det er imidlertid en grense for hvor lenge vi kan drive uten at det merkes på våre aktiviteter og tilbud ut til medlemmene. Vi har stor forståelse for at ikke alle har råd til å være medlem til enhver tid, og at det er ting som er viktigere her i livet enn å være medlem i Kondis, men vi håper at alle dere som har råd til det, og som har glede av medlemskapet, fortsetter å støtte oss med den årlige kontingenten. Det betyr så utrolig mye for så utrolig mange.

Avslutningsvis vil vi takke deg som er medlem i Kondis! Dersom du ikke er medlem, men ønsker å ta del i alle Kondis sine medlemsfordeler, kan du melde deg inn her. Husk at om du trenger et par nye løpesko eller litt treningstøy, sparer du fort inn kontingenten med de gode rabattavtalene vi har med ulike sportsbutikker.