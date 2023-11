Med en vinnertid på 54:50 i skogsløypen på ca. 12 km gikk det fort unna for Julius Z. Strömberg da han vant Hodelyktløpet. Nå meldte arrangøren at løypene hadde barfrost og harde, frosne myrer, så da går det jo an å holde høy fart i terrenget. Vinneren hadde også en god margin til toer Mathis Dahl Fenre.

Litt tettere var det i teten i kvinneklassen der Kristin Nymoen Paulsen var i mål knappe minuttet foran Marte Jonstad Røkke.

Som navnet sier så var dette et løp i mørket, med hodelykter.

Hodelyktløpet hadde start og mål på Skullerud, og løypen gikk en rundtur inn i Østmarka.



Premiepallen menn: Mathis Dahl Fenre, Julius Z. Strömberg og Jonas Eikanger. Vi er ikke helt sikker på arrangørenes premiering her, men det kan se ut til at de tre beste har fått hver sin øl.

Resultatliste menn:

# Navn Klubb Tid 1 Julius Z. Strömberg Sidespor løpeklubb 0:54:50 2 Mathis Dahl Fenre Romerike Ultraløperklubb 0:58:04 3 Jonas Eikanger Team Baker Hansen 1:02:58 4 Mads Blomfeldt 1:03:19 5 Bjørnar Eidsmo Sidespor løpeklubb 1:03:44 6 Trond Torgersen 1:10:00 7 Joakim Melby Olsen Nordstrandveien Kakespiserklubb 1:10:37 8 Mirsad Pandzic Romerike Ultraløperklubb 1:11:36 9 Rune Hellem Aurskog-Høland Friidretslag 1:14:36 10 Haakon Solheim Rustad IL 1:15:47 11 Atle Pedersen Fossum IF 1:16:03 12 Nicolas Ross Nesodden Trail Running 1:16:25 13 Tor-Gunnar Ingvaldsen 1:16:29 14 Andreas Rosén 1:17:43 15 Christopher Sæbø Serck Team tykk og lat 1:17:56 16 Per Olav Walmann 1:19:48 17 Kristian Rem Lovisenlund 1:21:00 18 Tom Aamodt AHF 1:21:43 19 Peter Hack 1:24:15 20 Jon Asphjell Romerike Ultraløperklubb 1:25:49 21 Truls Lystad Sport og Fritid 1:28:41 22 Martin Søreng Bear Blazers 1:29:15 23 Hans Martin Sørensen Lovisenlund løpeklubb 1:29:40 24 Joachim Sørensen-Moe Lovisenlund Løpeklubb 1:30:14 25 Isak Birgersson AART 1:31:34 26 Hans Kristian Daviknes Bear Blazers 1:31:57 27 Tore Lindblom 1:32:20 28 Cato Løkseth 1:44:00 29 Sam Cochrane 2:19:04 29 Daniel Skjelhaugen RunAgain 2:19:04



Premiepallen kvinner: Marte Jonstad Røkke, Kristin Nymoen Paulsen og Eleni Xiros.

Resultatliste kvinner:

Navn Klubb Tid 1 Kristin Nymoen Paulsen Sidespor løpeklubb 1:10:35 2 Marte Jonstad Røkke Ludvig & Viktor 1:11:24 3 Eleni Xiros Hobøl IL 1:11:40 4 Helene Nilsson Eidsvold Værks Skiklub 1:16:23 5 Lill Anette Øyen 1:17:32 6 Louise Skak Fjelltid Folldal / Romerike Ultraløperklubb 1:19:44 7 Agata Joszcyk 1:22:24 8 Karolina Pustelnik 1:22:56 9 Julie Kvale 1:23:37 10 Kjersti Væge Kyrksæterøra IL 1:31:35 11 May-Liss Hatleskog 1:37:13 12 Hannah Nygaard 1:40:28 13 Julie Eriksen Bøler IF Friidrett 1:44:13 14 Mia Olsen 2:06:20 14 Elise Viken 2:06:20 16 Ine Kristine Bogevåg Engbakken RunAgain 2:19:04 16 Kristina Bakly RunAgain 2:19:04 18 Ingunn Agnete Ytrehus Romerike Ultraløperklubb 2:34:10



Løypen i Hodelyktløpet.

Klar til start.