Stevnedirektør Steinar Hoen melder om at det i Bislett Games 2024 vil være noe for enhver interesse og for de aller fleste av de største norske profilene.

Av mellom- og langdistanseøvelser finner vi følgende:

Menn:

1500 meter

3000/5000 meter

Kvinner:

800 meter

3000 meter

Se komplett øvelsesutvalg nederst i artikkelen.

– På mellomdistansene blir det for kvinnene lagt opp til gode løp for Hedda Hynne på 800 meter og Karoline Bjerkeli Grøvdal på 3000 meter. Sistnevnte løp under Grete Waitz sin norske rekord under pandemien, men på grunn av mannlige harer og ikke godkjente sko står fortsatt Grete med rekorden på 8:31.75 – mot Karolines 8:30.84 pandemi-løp og godkjente 8:33.47, forteller Steinar Hoen.

For gutta er det mange muligheter. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås må i løpet av våren ta valget om 1500 eller 3000/5000 meter. For Henrik Børkja Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre er vel 3000/5000 meter mest aktuelt.

– Og her er det flere norske løpere som kan være aktuelle. Forhåpentligvis kommer også Filip Ingebrigtsen tilbake, sier Hoen – som også har de to siste verdensmesterne på 1500 meter, britene Jake Wightman og Josh Kerr, på ønskelista.



Stevnedirektør Steinar Hoen lover spennende oppgjør og store norske profiler også i Bislett Games 2024. Her takker han Henrik Ingebrigtsen for innsatsen i en tidligere utgave av arrangementet. (Foto: Bjørn Johannessen)

Komplett øvelsesutvalg i Bislett Games 2024

Øvelser menn: 100 meter, 400 meter, 1500 meter, 3000/5000 meter, 400 meter hekk, tresteg, stav og diskos. Nasjonal forøvelse: lengde.

Øvelser kvinner: 200 meter, 400 meter, 800 meter, 3000 meter, 400 meter hekk og diskos.