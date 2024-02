Selv om været var fint, var ikke føreforholda gode. Det hadde dannet seg mye glatt is og snø på gamle Brusdalsveg som var traséen for løpet. Temperaturen steg litt utover dagen, noe som gjorde at det blei glatt. Til sammenlikning brukte 5 km-løpere ca minuttet mer enn på det første løpet, det dobbelte på for 10 km-løpere.

10 km blei vunnet av John Gunnar Dybvad, Lånke IL på tiden 37.07. Beste kvinne blei Silje Kulen, Ulsteinvik med tiden 43.10. På 5 km seiret Kristian Nedregård, Ålesund på tiden 18.47. Kvinneklassen blei vunnet av Janne Elin Vatnaland, Spirit Stavanger FIK med tiden 20.34. Janne Elin blei totalt nest beste løper.

Det femte og siste løpet i vinterkarusellen går lørdag 9. mars. Da blir det premieutdeling med premie til alle som har deltat 3 eller flere ganger i karusellen. Da blir det også servering av varm suppe.

RESULTATER

FLERE BILDER

Foto: Sigbjørn Anton Lerstad og Helge Fuglseth

Lars Thoresen Haug blir nest beste 10 km-løper

Andreas Nakken, Velledalen IL blir nummer tre på 10 km i herreklassen

Silje Kulen vinner 10 km i kvinneklassen

Mina Bratvold (53) blir nest beste kvinne på 10 km. Startnr. 63 er Nicolas Berg

Vinnerne på 10 km, John Gunnar Dybvad og Silje Kulen

Kristian Nedregård blir snart 50 år. I dag vant han 5 km i Ålesund

Janne Elin Vatnaland blir totalt nest beste løper på 5 km

Simon Meek blir nummer to på 5 km i herreklassen

Christer Sylte fra Molde blir nummer tre. Genene er gode, faren heter Peder Sylte

Deltakere fra Velledalen IL

En ivrig deltaker i Ålesundløpene og på Kondistreninga Ålesund er Mina Bratvold (53) fra Trondheim. I dag hadde hun besøk av familien og alle var påmeldt dagens løp. Men faren som står bakerst måtte stå over på grunn av en liten skade.