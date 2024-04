Strålende forhold og sterk konkurranse

Det var ikke bare været som var på topp under lørdagens renn. Konkurransen var intens fra start, og inn mot mål var det et samlet felt av toppløpere som kjempet om seieren. Med seg i tetgruppen hadde Nygaard løpere som Johannes Høsflot Klæbo, Petter Northug, Didrik Tønseth, og Max Novak.

- Det var et fantastisk folkeliv enkelte plasser langs løypa, fortalte Nygaard til Rana Blad etter løpet.

- Man går og gliser i sola og håper at faktor 30 er nok, spøkte han før han la til mer seriøst:

- Jeg vet at det ikke er alle dager som er sånn her på Jakobsbakken, så det er fascinerende hvordan de klarer å time det hvert år.



Avgjørende spurtoppgjør

I en dramatisk avslutning var det Nygaard som hadde de ekstra kreftene som skulle til for å ta seieren. Max Novak og Vebjørn Moen fulgte nærmest, mens Klæbo, som hadde håpet på en pallplass i dette løpet, måtte nøye seg med en fjerdeplass.



- Jeg er ekstremt fornøyd med å slå Klæbo i en spurt. Det er det ikke ofte man gjør, uttalte en tydelig fornøyd Vebjørn Moen til Rana Blad. Klæbo selv var mer beskjeden om sin egen innsats.

- Det ble som jeg fryktet. Selv om man har staket mye i sitt liv, er det noe helt annet å spurte etter å ha staket fire mil, sa Klæbo etter løpet.



Tradisjonsrikt arrangement med sterk lokal forankring

Kobberløpet, som er kjent for sitt unike preg og sterke lokale engasjement, tiltrekker seg skientusiaster både nasjonalt og internasjonalt.

- Kobberløpet er ikke en gjenlevende dinosaur, men det er et arrangement det ikke er så mange av igjen i landet, hvor de som er involvert er utrolig stolt og tar et vanvittig eierskap i arrangementet, forklarte Nygaard.

Med dette løpet avslutter Nygaard sesongen på topp, og det spekuleres allerede i om han kommer til å gjenta suksessen neste år.

- Jeg tenker at det blir for dumt å slutte å komme før man har røket på et tap. Så lenge løpet holder koken og trøkket, og man er velkommen, tar jeg gjerne turen hit, avsluttet han.



Seier til Hedda Østberg Amundsen

I kvinneklassen ble det en like dramatisk og familietett konkurranse som i herreklassen. Hedda Østberg Amundsen markerte sitt første Kobberløp med seier, bare noen få sekunder foran kusinen Mabel Amundsen. Johanna Hagström, fjorårets vinner, tok tredjeplassen, mens tremenningen Marie Risvoll Amundsen fra Fauske fulgte tett og tok fjerdeplassen.



Hedda Østberg Amundsen (29) vant Kobberløpet foran Mabel Ovedie Herskedal Amundsen (59), Johanna Hagstrøm og Marie Risvoll Amundsen (48). (Foto: Kobberløpet)



Østberg Amundsen var tydelig begeistret etter løpet.

- Jeg har tremenninger her og ei kusine som skulle gå, så da var det morsomt å ta seg en tur, fortalte hun til Avisa Nordland etter løpet. Selv om det var hennes debut i Kobberløpet, imponerte hun stort.

- Det var utrolig fint, men skikkelig hardt. Jeg staket hele veien, noe jeg aldri har gjort i et renn før. Så det var en morsom utfordring, forklarte hun. Konkurransen var intens til siste slutt.



- Jeg ble jaget av kusinen min på slutten, og tenkte bare at jeg måtte klare å holde henne bak meg. Det er litt prestisje. Jeg fryktet at hun kom til å ta meg, siden hun gikk med feste. Heldigvis holdt jeg unna, sa Østberg Amundsen.

Mens hennes tvillingbror, verdenscupvinner Harald, skulle deltatt i Skarverennet som dessverre ble avlyst på grunn av uvær, nøt Hedda det fantastiske været i Sulis.

- Det var helt fantastisk. Man finner ikke finere vær eller finere føre noen andre steder i landet. Jeg er glad jeg gikk her, og ikke i Skarverennet, konkluderte Østberg Amundsen med et bredt smil.



Resultater

Herrer

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Bak 1 Andreas Nygaard Burfjord IL M31-35 01:39:59 00:00 2 Max Novak Östersund M26-30 01:40:01 00:02 3 Vebjørn Moen Tverlandet M26-30 01:40:01 00:02 4 Johannes Høsflot Klæbo Byåsen IL M26-30 01:40:02 00:03 5 Didrik Tønseth Byåsen IL M31-35 01:40:08 00:11 6 Finn Hågen Krogh Tverrelvdalen IL M31-35 01:40:18 00:20 7 Petter Northug Jr Oslo M36-40 01:40:49 00:49 8 Emil IVERSEN IL Varden Meråker M31-35 01:41:11 01:13 9 Karsten Vestad The Quartz Corp M21-25 01:42:14 02:17 10 William Lundberg Tromsø SK / Tromsø Skiklubb Langrenn M21-25 01:42:42 02:47 11 Birk Fjellheim Bossmo & Ytteren IL M21-25 01:43:50 03:52 12 Nikolai Solem Eiterjord Innstranda IL / Innstranda Il/Østbø M21-25 01:44:28 04:30 13 Even Northug Strindheim IL M26-30 01:47:36 07:38 14 Stefano Mich Team Futura Trentino GTE Elettrica M31-35 01:48:12 08:17 15 Riccardo Mich Team Futura Trentino GTE Elettrica M31-35 01:48:14 08:18 16 Vegard Veisetaune Tverlandet IL M19-20 01:49:34 09:38 17 Krister Kjølmoen IL Malm M46-50 01:50:11 10:14 18 Sigurd-Erik Nissen-Meyer Team Nedre Allé M36-40 01:51:30 11:34 19 Sigurd Aarthun Åga IL M21-25 01:51:47 11:52 20 Brian Holmstrøm Valnesfjord IL M26-30 01:52:08 12:09 21 Theodor Botten Tverlandet IL M19-20 01:52:15 12:20 22 Asbjørn Opheim Fauske il Langrenn M41-45 01:52:30 12:33 23 Ketil Bjørnstad Fauske IL Langrenn M46-50 01:55:15 15:20 24 Sander Murbræch Scandic Fauske Hotell M26-30 01:55:43 15:45 25 Jacob Bentzen Utistog Koll, IL M17-18 01:55:59 16:05 26 Leopold Hallnor IFK Arvidsjaur Skidor M21-25 01:56:27 16:35 27 Magne Pinnerød Tverlandet IL M19-20 01:56:43 16:46 28 Ruben Tobias Henriksen Storsteinnes Idrettslag M21-25 01:58:40 18:50 29 Kolbjørn Baadshaug Henning IL M26-30 01:58:46 18:54 30 Thomas Meland Widerøe/Team Stak Karar M51-55 01:59:23 19:34 31 Thomas Jeremiassen Tverlandet IL M36-40 01:59:39 19:45 32 Sindre Hanssen Team Ludviksen/Power Office M46-50 02:00:05 20:15 33 Mathias Djupvik Valnesfjord IL M41-45 02:00:48 20:52 34 Geir Alte Polarsirkelen vgs M61-65 02:00:55 21:10 35 Ken – Anders Hansen Fauske Il Langrenn / Ken – Anders Hansen M36-40 02:01:33 21:37 36 Morten Johansen Team Nordlaks M51-55 02:01:43 21:50 37 Joachim Valberg Unit IL M19-20 02:01:46 21:54 38 Iver Bjørnstad Fauske IL Langrenn M15-16 02:01:51 21:56 39 Tom Emil Larsen Stormfjell IL M31-35 02:01:52 22:01 40 Joakim Stoere Kristiansen Siso, IL M26-30 02:02:20 22:27 41 Håvard Veisetaune Tverlandet IL M15-16 02:04:40 24:48:00 42 Tore Veisetaune Tverlandet IL M46-50 02:04:39 24:55:00 43 Vetle Pedersen Sportsklubben Høken M26-30 02:04:54 25:10:00 44 Ørjar Wærum Evensen Sømna IL M51-55 02:05:07 25:17:00 45 Joakim Löf Glommersträsk/Lif M51-55 02:05:43 25:51:00 46 Peder Risvoll Godø Fauske IL Sykkel / Fauske IL Langrenn M15-16 02:06:31 26:40:00 47 Petter Grahn Wangberg Fauske IL Langrenn M21-25 02:07:15 27:22:00 48 Sigve Trondsen Unit IL M19-20 02:07:26 27:39:00 49 Bernhard Rønning Trondheim M36-40 02:07:43 27:48:00 50 Morten Kilen Innstranda IL / Team Ludviksen M46-50 02:08:18 28:24:00



Kvinner