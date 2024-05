Ildsjelene bak Ørsta fjellmaraton inviterer til Ørsta fjellmaraton lørdag 8.juni.



I år 1 -2 helger før det har brukt å arrangeres, dette blant annet grunna at det ikke er Geiranger fra fjord til fjell løpet, rittet til Dalsnibba. Status per midt i mai er også at snøen smelter raskt i fjellet. Skyggesidene på Sandhornet og Rambjørhornet kan være litt styrete om en snørik vinter/vår.

Det er tre distanser: Hel- og halvmaraton (42.2km og 21.1km) og i tillegg en løype på 7.4km for de som liker kortere distanser. I tillegg til eget barneløp som går på marka ved start/mål for dei andre distansene.

Kortere løype

Ein kortere løype for de som synes at 21.1 km og 42.2 km er for langt. Løypa er 7.2 km km og går omtrent i samme trase som resten av Ørsta fjellmaraton.



Billig maraton

Dette er Norges billigste maraton! 150 kr for kort, halv eller heil maraton, uansett alder. Det er også barneløp med valgfri distanse, rundløype på marka.

27.mai øker påmelding litt, for å oppfordre til tidlig påmelding.



For mer info og påmelding gå inn på hjemmesiden. Ørsta Fjellmaraton har også facebookside og instagram.



Kondisartikkel om Ørsta fjellmaraton i 2023.



Alle foto: Ørsta Fjellmaraton.





Full innsats under barneløpet.





Hyttefolket på Mosætra stiller opp med drikkestasjon for deltakerne.





Man trenger ikke delta på Ørsta Fjellmaraton på tid. Arrangøren ønsker alle velkommen.





På vei oppover Kråkenakken mot Grøthornet, løypas første av tre topper, blir utsikten bedre og bedre for hver høydemeter! Ørstafjorden i det fjerne.





Her er vi over tregrensa, på Kråkenakken (496 moh), der fotografen måtte ha seg en pust i bakken. Den verste stigninga er overstått, og terrenget blir slakere.





Flott utsikt over Åmdalen og Vatnevatnet. Til venstre skimter man Bondalseidet og til høyre Krøvelseidet mot Volda.





Utsikt frå Sandhornet. Vi ser mot Myklebustheida med Veirahaldet til høyre. Nærmest ser du ned på Rebbestadhornet.





Frå Sandhornet (909 moh) ser vi ned i Follestaddalen. Kolåstinden, kongen over Sunnmørsalpene, troner i det fjerne.





Flott utsikt mot Follestaddalen og Standalseidet.





Fra løypas høgeste punkt (Sandhornet 909 moh) ser vi ned mot den tredje toppen man skal innom, Rambjørhornet, heilt til venstre på bildet. Midt i bildet ser vi Langedalen og Ørstaskaret i det fjerne. De to spisseste fjellene er Vassdalstinden og Kjerringa.