I fjor var start- og målområde for Ålesund Maraton lagt til St. Olavs Plass. Nå er dette flyttet ut på Skansekaia som i året 2022. Starten er i år lagt til sydsiden av kaia i ly av Havnevesenet sine lokaler der det er mindre utsatt for vær og vind. Grunnen til at en måtte forlate St. Olavs Plass er at dette er en sentral holdeplass for alle bybussene i Ålesund, og som er viktig for all persontrafikk i byen.



