Løpet hadde start og mål i Strandparken nede ved Mjøsa som tidligere. Som følge av gravearbeidet ved omlegging av ledningsnettet i området kunne ikke den vanlige løypa benyttes. Den nye løypa gikk over den 816 meter lange Vignesbrua, gjorde en liten runde på vestsiden av Mjøsa og tilbake igjen. Det var et varmt og strålende sommervær under løpet med mye folk og liv i Strandparken, ja noen tok til og med et bad i Mjøsa.

Løpet ble arrangert av Litrim. Strandtorget kjøpesenter var løpssponsor.

Hovemoenløpet er det neste løpet i Sørdalskarusellen, virtuelt i tiden 25. – 28. mai, og fellesstart onsdag 29. mai kl. 1900.

Her finner dere resultatene fra fellesstarten

Og her er resultatene for de som løp virtuelt.

Karoline Simpson-Larsen fra Vargar Il, som også vant Maihaugløpet for en uke siden, var suvernt raskeste kvinne, hele ett minutt og 18 sekunder raskere enn Julie Kvale Støstad fra Krogstadelva. Her ser vi Karoline i tet av en gruppe løpere noen hundre meter etter start foran Julie Kvale Støstad fra Krogstadelva (763), Anders Alme Eng fra Nordre Land IL (748), Aslak Årsvoll Undheim fra Advokatfirmaet Thallaug/Stampa Run Club (750) og Ansgar Evensen fra Vind IL (895), landslagsløper i langrenn.

Starten. Det var trangt i starten da nærmere 300 løpere skulle finne sine posisjoner i fellesstarten. Fra venstre Tore Baarstad fra Eidsiva (757), Andreas Hermansen fra Vang skiløperforening/NTG (737), Jørgen Krogsæter fra Stampa Run Club (869), Erik Nergaard fra Lillehammer (800), Åsmund Wiberg fra Otra IL/Stampa Run Club (839) og Christoffer Rüger fra NTG (760).

Lang rekke. Det ble fort en lang, lang rekke med løpere på de fine grusstiene i Strandparken ved elvebredden der Gudbrandsdalslågen renner ut i Mjøsa. Her ser vi Ingeborg Rosaker (709) fra Granli IL/NTG som vant klassen K 16 – 19 år, Ragnhild Haukåen (753) fra Sør-Vekkom Lauparlag som ble nr. 2 i K 20 – 29 år, Lasse Braastad (837) fra Sør-Vekkom Lauparlag som ble vinner av M 50 – 59 år og Magnus Johannessen (806) fra Moelven IL/Team Sjusjøen.

Sommervarmen hadde kommet til Lillehammer og mange tilskuere priset sommeren denne kvelden. Her ser vi Hege Skari fra Lillehammer Skiklub (16) som ble vinner av K 50 – 59 år, Stig Anders Pedersen fra Team-Såpa (785) og Bernt Tennstrand fra Mesnali (29) foran en lang rekke med løpere.

Langrennsløpere. Mange kjente langrennsløpere bruke Sørdalskarusellen som en god avveksling i treningen mot en ny skisesong. Fra vestre Maren Wangensten som ble vinner av K 30 – 39 år og Morten Eide Pedersen som ble vinner av M 30 – 39 år.

De yngste. Ni år gamle Hedda Charlotte Tomren (863) fra Lillehammer FK og ti år gamle Matheo Sørli Teigen fra Vingrom IL (67) satte sitt preg på det 6,9 km lange løpet i klasse 0 – 11 år uten tidtaking, her har de mål i sikte i det varme sommerværet.