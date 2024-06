For alle

Halv og helmaraton i hjertet av Sunnmørsalpene. Konkurranse og turmarsj. Kort løype på 7.2 km var det 26 deltakere, 86 på halvmaraton, 7 starta og 2 endra til halvmaraton + 35 deltakere på barneløp.



Gode forhold for fjellløp

Tørr løype og fint vær , litt smådrypp, ble ganske så varmt utover ettermiddagen.



Resultater - alle tider og resultater her



Flere bilder på facebooksiden til Ørsta Fjellmaraton

Heilmaraton 42km Plass Navn Klubb/Stad Tid passering Tid Mål Herrer 1 Steinar Thorsen Måløy IL 03:42 06:08 2 Tobias Orboe Danmark / Ellingsøya 03:09 06:47 3 Odd Inge Engdal Ekroll Kristiansund 03:18 07:22 4 Sondre Yri Aaberg Oldedalen 03:09 08:04 5 Ole Christian Ulstein Leikong 03:55 09:14 Abel Mikele Mekonnen Stavanger 15.5 km 03:42 Asbjørn Tønsberg Aurskog-Høland 03:15 Endra til halv Plass Navn Klubb/Stad Tid passering Tid Mål Damer 1 Hanne Østvik Nordfjordeid 02:47 06:02 2 Linda Hovde Steinkjer friidrett / HH100 03:08 06:43

Halvmaraton, konkurranse HERRER Plass Navn Klubb/Stad Tid 1 Trym Dalset Lødøen Haugen IL 01:58:07 2 Geir Steig Luster IL/La Sportiva 02:02:02 3 Andreas Skylstad Norangdal IL 02:06:49

Halvmaraton, konkurranse DAMER Plass Navn Klubb/Stad Tid 1 Hildegunn Hellenes Molde 02:28:45 2 Irene Svidal Fjellhug Vereide 02:35:20 3 Stine Flo Ålesund 02:40:18

KORT LØP, 7,2km Plass Navn Klubb/Stad Tid 1 Sverre Hoggen Ørsta IL 34:49:00 2 Tobias Flacké Botnen Volda Turn og Idrettslag 46:00:00 3 Aksel Dalset Lødøen Haugen IL 46:30:00 4 Kristine Bergseth Krorkeide Expedition Easter Egg 48:10:00 5 Erik Bergmann-Løvold Ørsta IL 53:33:00 6 Karin Yksnøy Bergmann Ørsta IL 53:37:00 7 Emma Korsbrekke Sunnylven 58:02:00 8 Tuva Marie Korsbrekke Sunnylven 59:29:00 9 Siril Kjellstadli Sunnylven 59:29:00 10 Eir Skogen Skrede VTI langrenn og skiskyting 01:01:25





Studerer løypekart. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Starten gått for halvmaraton. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Team :) Kort løype. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Vinner av maraton. Hanne Østvik, Nordfjordeid. Foto: Martin Hauge-Nilsen.