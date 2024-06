Samlingsplass ved Østre Ile gård i Stange. (Foto: Stein Arne Negård)

Været var litt utrykt, men det kom bare noe få regndråper denne kvelden i Stange. Raskest i A løypa var Simen Bordal, Ringsaker OK og Ingvild Gjessing, Vang OL

Kart og terreng

Kartet “Grevskapet” i målestokk 1:7500 med ekvidistanse 5 meter ble utgitt i 2020 og revidert for tynning og hogst i 2021, 22, 23 og 24.

Terrenget var småkupert med en del hogst/tynning de siste årene. Løypelegger hadde prøvd å utnytte de beste partiene slik at framkommeligheten var ganske bra. Noen stier og slep kunne være litt gjengrodde og vanskelig å se. Noen tråkk hadde kommet til de siste årene og var ikke inntegnet på kartet.

Klasser/Løyper/Løp:

A 4,2 km 16 poster

B 3,3 km 15 poster

C 2.2 km 11 poster

N 1.7 km 8 poster

Cupen arrangeres på 6 forskjellige steder med et løp per klubb. Hamar OK, Elverum OK, Vang OL, OL Vallset/Stange, Løten OL og Ringsaker OK arrangerer fire løp før og to etter sommerferien. Startkontingenten er gratis i alle klasser!

Gjenstående løp:

Løp 5: 21. august kl 18:00 - Løten OL

Løp 6: 11. september kl 18:00 Ringaker OK - Avslutning og premieutdeling.

Startklare Vang OL-løpere. (Foto: Stein Arne Negård)

Kart- og løypediskusjon hører med. (Foto: Stein Arne Negård)

Resultater Øst Mjøsa CUP #4 19.06:

A Plass Navn Organisasjon Tid Km-tid Diff 1 Simen Bordal Ringsaker OK 38.14 9.03 2 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 41.53 9.55 +3.39 3 Anders Skjeset Vang OL 46.20 10.58 +8.06 4 Ingvild Gjessing Vang OL 46.37 11.02 +8.23 5 Henrik Bleken Rud Vang OL 47.08 11.10 +8.54 6 Geir Myhr Øien Ringsaker OK 48.01 11.22 +9.47 7 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 48.04 11.23 +9.50 8 Mona Lome Hamar OK 48.29 11.29 +10.15 9 Andreas Huber Hamar OK 48.32 11.30 +10.18 10 Anna-Thekla Tonjer Elverum OK 48.32 11.30 +10.18 11 Maren Bleken Rud Vang OL 48.48 11.33 +10.34 12 Frode Ødegårdstuen Snertingdal IF Orientering 48.48 11.33 +10.34 13 Mina Bleken Rud Vang OL 49.16 11.40 +11.02 14 Vegard Urset Vang OL 51.27 12.11 +13.13 15 Torstein Berg Løten o-lag 53.19 12.38 +15.05 16 Arnstein Dale OL Vallset/Stange 53.48 12.44 +15.34 17 Stein Arne Negård Vang OL 54.08 12.49 +15.54 18 Odd Arne Blystad Løten o-lag 57.37 13.39 +19.23 19 Tone Bleken Rud Vang OL 57.39 13.39 +19.25 20 John Runde 58.27 13.51 +20.13 21 Jørgen Linus Harkinn Ringsaker OK 1.00.50 14.24 +22.36 22 Elias Skaug-Danielsen Elverum OK 1.01.38 14.36 +23.24 23 Idar Danielsen Elverum OK 1.01.43 14.37 +23.29 24 Hasse Bergstrøm Tyrving IL 1.09.38 16.30 +31.24 25 Unn Mette Klopbakken Vang OL 1.10.32 16.42 +32.18 26 Emil Carlson Vang OL 1.23.18 19.44 +45.04 B 1 Kjersti Narum OL Vallset/Stange 45.10 13.28 2 May Kristin Pedersen Tangen Ringsaker OK 46.19 13.49 +1.09 3 Wenche Bjørnstad Ringsaker OK 46.59 14.01 +1.49 4 Edvard Dahl OL Vallset/Stange 47.26 14.09 +2.16 5 Øyvind Edvardsen Ringsaker OK 49.43 14.50 +4.33 6 Terje Tangen Ringsaker OK 51.14 15.17 +6.04 7 Kristian Urset Vang OL 52.41 15.43 +7.31 8 Anne Storihle Svenskerud Ringsaker OK 54.21 16.13 +9.11 9 Aksel Bolstad Carlson Vang OL 1.03.38 18.59 +18.28 10 Stine Sønsterud Berg Løten o-lag 1.06.57 19.59 +21.47 C 1 Julie Gjessing Skjeset Vang OL 24.36 11.04 2 Thea Svenskerud Ringsaker OK 25.09 11.19 +0.33 3 Matilde Nylund Vang OL 25.21 11.25 +0.45 4 Inger Røste Ringsaker OK 28.36 12.52 +4.00 5 Hans Petter Jevanord Ringsaker OK 33.08 14.55 +8.32 6 Karen Tomter 33.16 14.59 +8.40 7 Mette Nybakken 33.29 15.04 +8.53 8 Trym Løkken-Magnor Ringsaker OK 35.27 15.58 +10.51 9 Mathias Øvergaard Pettersen Ringsaker OK 37.47 17.01 +13.11 10 Ivan Christopher Nybakk-Djuve Løten o-lag 37.59 17.06 +13.23 11 Inger Svaland OL Vallset/Stange 38.46 17.27 +14.10 12 Inger K. Brøndbo OL Vallset/Stange 39.53 17.57 +15.17 13 Brede Krogstie Ringsaker OK 57.30 25.54 +32.54 14 Lars Krogstie Ringsaker OK 59.17 26.42 +34.41 15 Balder Løkken-Magnor Ringsaker OK 1.47.25 48.23 +1.22.49 16 Gunhild Westhagen Magnor Ringsaker OK 1.47.28 48.24 +1.22.52

Resultater, info om løp og kart og løyper i Livelox