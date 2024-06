Utsyn fra Nes etter starten ved midnatt med målet i Brumunddal på andre siden av Furnesfjorden. (Foto: Thomas Pedersen)

HHT Ultra har etablert seg som et årlig ultraløp ved St. Hanstider på nye spennende ruter langs Hamar og Hedemarken Turistforenings stinett med start ved midnatt for å gi løpet en ekstra dimensjon.

Årets HHT Ultra var på ganske nøyaktig 50 km med 1500 høydemeter og var det fjerde i rekken. Løpet gikk på etablerte stier i Ringsaker kommune mellom Tingnes og Brumunddal med flotte utsiktpunkter på Bangsberget og Bjørgeberget.

Løpere og arrangører kunne knapt “valgt” bedre vær og forhold for en løpetur i sommernatten. Det vanket bare “skryt” fra deltakerne for både vær, løype og arrangementet. Bortsett fra en DNF pga. vondt kne, og en overtråkk, ble ingen påført alvorlige skade i den korte nattens mulm og mørke.

Et felt med både ferske og rutinerte ultraløpere venter på å få slippe ut i natten. Årets HHT Ultra hadde 30 påmeldte, 24 startende og 23 fullførende. (Foto: Thomas Pedersen)

23 av de 24 startende stemplet inn ved Fønix Treninggsenter i Brumunddal sentrum på morgenkvisten. Christopher Coello som var andremann i fjorårets utgave, ankom Fønix Treningssenter i Brumuddal som førstemann etter 5:18. Aller mest imponerte imidlertid 15-åringen Odin Østby som kom inn bare tre minutter bak den rutinerte franskmannen til 2. plass. Martin S Kjeve var den neste som ankom “Dala” til 3. plass i herreklassen totalt, 20 minutter bak nattens vinner.

Christopher Coello fra Ridabu og Frankrike var førstemann i løypa fra start til mål. (Foto: Thomas Pedersen)

Nora Netteland som var 5. løper og første dame som sjekket inn etter 5:45, var naturlig nok svært fornøyd med å ha blitt “nattens dronning” i Ringsaker. På sin Strava-profil oppsummerte Løten-jenta opplevelsen slik:

- HHT Ultra 2024: Er så fornøyd dette gikk over all forventning! Førsteplass blant damene!! 5. plass all over. Start ved midnatt, mål like før kl 6 - god morgen. En nydelig tur med prima vær, ypperlig løpepartner-pappa, flinke arrangører, og ellers herlige folk. 10/10 til hele opplevelsen. Offisiell tid m/ pauser og stopp: 5t 45min.

Vel halvtimen bak Nora løp Reina Jochems og Ingrid Robøle inn til 2. og 3. plass. Det var for øvrig 12 kvinner og 11 menn som fullførte årets utgave.

Nora Netteland kunne smile helt til mål i Brummunddal som første dame. (Foto: Thomas Pedersen)

Reina Jochems (til venstre) og Ingrid Robøle gikk likt i mål etter at Ingrid hadde hatt et forsprang tidligere på ruta. (Foto: Thomas Pedersen)

Marit Aamdal kunne smile om kapp med sola på Bjørgeberget med noen km igjen ned til mål. (Foto: Thomas Pedersen)

Far og datter, Thorbjørn og Nora Netteland på felles frammarsj i Veldre en lørdag gry tidlig morgen med en haltende Henning Mortensen bak. (Foto: Thomas Pedersen)

Løper-venninnene Lene Rodvang (til venstre) og Kristin Vardebakken har akkurta fullført nok et ultraevnetyr. (Foto: Thomas Pedersen)

Resultatene:

Kvinner Plass Navn Nettotid 1 Netteland Nora 05:45 2 Jochems Reina 06:18 3 Robøle Ingrid 06:19 4 Aamdal Marit 06:41 5 Langøigjelten Bente 06:50 6 Lundby Anita 07:28 7 Lundby Ingeborg 07:28 8 Bakken Hege 07:32 9 Østby Mette 07:32 10 Rodvang Lene 07:41 11 Vardebakken Kristin 07:41 12 Aglen Johanna 08:05 Menn 1 Coello Christopher 05:18 2 Østby Odin 05:21 3 Kjeve Martin S 05:38 4 Trollvik Andreas 05:41 5 Netteland Thorbjørn 05:48 6 Sagevik Rune 05:48 7 Bjørnstad Ole Andreas 05:58 8 Mortensen Henning 06:19 9 Fosvold André 07:59 10 Lindstrøm Kennet 08:05 11 Langseth Geir 11:17

