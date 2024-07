Offroad Finnmark går mot strømmen. Der mange terrengsykkelritt sliter med redusert interesse og nedgang i antall deltakere, holder Offroad Finnmark seg stabilt og opplever en økning om vi regner med alle klasser, fra barneritt til maratondistansene.

Se hvem som foreløpig er påmeldt

– Totalt deltar det mer enn 700 store og små syklister i årets Offroad Finnmark. Økningen siden starten for 15 år siden har vært formidabel. Du kan gjerne si at vi er som «kjerringa mot strømmen» når det gjelder slike type arrangementer, sier daglig leder i Offroad Finnmark, Kjetil Johansen.

Realiteten for deltakelsen i terrengsykkelritt på landsbasis er nemlig ikke veldig positiv. Ritt som Birken og Nordsjørittet har opplevd nedgang på rundt 80 prosent fra toppårene. Flere av de store terrengsykkelrittene i Norge har opplevd nedgang fra flere tusen til bare noen hundre deltakere.

Det er rett og slett ikke like attraktivt å sykle terrengsykkel i Norge. Norges Cykleforbund har mobilisert kreftene og arrangerte i fjor en samling «i bunnen» med blant annet klubber, rittarrangører, sykkeldistributører og media for å drøfte utfordringen.





Kjetil Johansen tar i mot fjorårets "trippelmann" Tor Espen Jolma i mål, mannen som syklet alle tre distansene: 150, 300 og 700 kilometer. (Foto: Anders Abrahamsen)



Men i Finnmark er det åpenbart en annen hverdag som gjelder. For Offroad Finnmark har tydeligvis gjort noe andre ikke har fått til.

– Vi mener Offroad Finnmark har noe helt spesielt å tilby deltakerne, sier Kjetil Johansen – som en forklaring på den gode oppslutningen han har for sin konkurranse.

– Offroad Finnmark handler for de aller fleste om natur, mestring og gode opplevelser sammen med andre deltakere. Selve konkurransen er viktig for bare en liten gruppe. For nesten alle er det en seier å komme i mål i Offroad Finnmark.

– Sjekkpunktene spiller også en sentral rolle – det ser vi hvert år på tilbakemeldingene fra deltakerne. Det er her mange får de gode opplevelsene. Vi kan aldri få rost de frivillige nok. De gjør en ufattelig viktig jobb og er menneskene som synliggjør den nordnorske gjestfriheten og «finnmarkske» viljen til å hjelpe andre, sier han.



Lengste i Norge

Alta er vertskap for tre av de lengste og tøffeste terrengrittene i landet og det lengste rendyrkede terrengsykkelrittet i verden.

– Det finnes flere lange terrengsykkelritt, men det er ingen som Offroad Finnmark, hvor det sykles så mye i skikkelig terreng. Vi får med jevne mellomrom besøk av profesjonelle syklister fra ulike land, og felles for dem alle er at de er sjokkert over hvor mye tøff terrengsykling Offroad Finnmark byr til, sier Johansen.



I år feires det at Offroad Finnmark er 15 år:

– Offroad Finnmark er en ung tenåring, en 15-åring og en vill ide som dukket opp som troll av eske hos noen kreative akademikersjeler ved UIT Campus Alta en gang i 2007. Initiativtagerne ville lage et terrengsykkelritt i villmarken, som var så langt og spektakulært som ingen hadde sett maken til. Rittet skulle nyttiggjøre seg Europas eneste virkelige villmark, lyset og midnattssola, fremme det som hører hjemme på vidda om sommeren og sette Norge, Nord -Norge og Finnmark på kartet, forteller Kjetil Johansen.



Slik ser deltakerlisten ut:

Sparebank1 Nord-Norge OF150: 253 deltakere

SmartDok OF300: 148 deltakere

Ishavskraft OF700: 29 deltakere



Det er til sammen 430 deltakere på de tre maratondistansene. I tillegg kommer altså Entreprenør Harald Nilsen Barneritt og Folkerittet.

– Selv om initiativtakerne var optimister, så er jeg usikker på om de for 15 år siden så for seg at omtrent 500 personer skulle sykler Offroad Finnmark.



Best i landet på damer!

Ingen slår Offroad Finnmark når det gjelder damer! Hver femte deltaker er nemlig en kvinne.





Gunnhold Berntsen fullførte OF 700 i fjor for første gang. I år prøver hun igjen. (Foto: Jon Vidar Bull)

Med en andel på ca 20 prosent kvinner på startstreken peker Offroad Finnmark seg ut som et sykkelritt som egner seg bedre for kvinner enn de fleste andre norske terrengsykkelritt. Mer enn 80 kvinner er forhåndspåmeldt til 150, 300 og 700-kilometerklassene i Offroad Finnmark 2024.



Høy kvinneandel

– Det er naturligvis gledelig at vårt ritt er populært blant damene. Vi skulle gjerne hatt kvinneandelen enda høyere, men med tanke på at kvinner tradisjonelt ikke har vært veldig godt representert i ekstreme sykkelritt tidligere, er det gledelig med en såpass høy andel kvinner, sier daglig leder i Offroad Finnmark, Kjetil Johansen.

– Vi startet med en kvinne på startstreken det første året og nå nærmer vi oss 100. Offroad Finnmark arrangerer de tre lengste terrengsykkelrittene i Norge, og sammenlikner vi med andre aktører rundt om i landet, så er det egentlig litt ulogisk at våre ekstreme ritt skal ha så stor kvinneandel. Derfor er jeg ikke i tvil om at de som har arbeidet med Offroad Finnmark opp gjennom årene siden 2008 har gjort mye riktig, slår Kjetil Johansen fast.

Fakta om Offroad Finnmark 2024:

Arrangeres for 15. gang. I 2008 deltok sju ryttere i et testritt og 2020 var det avlyst pga pandemien.

Mange deltakere. I år er det ca 430 deltakere, over 700 med alle klasser.

Tøft: Regnet som et av verdens hardeste terrengsykkelritt og en av Norges tøffeste idrettskonkurranse.

Opplevelser: Sykles gjennom Norges eneste skikkelige villmark – noe som byr på fantastiske opplevelser.

Distanser: 150, 300 og 700 km. I tillegg er det ungdomsklasser på 30 og 50 km.

Antall klatremeter OF700: 13.000 meter

Antall klatremeter OF300: 4.400 meter

Antall klatremeter OF150: 2.300 meter

10 sjekkpunkt. Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes.

8 nasjoner: Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, England, Portugal og Latvia.

Sykler på 2- og 3-mannslag. OF300 og 700 har teamklasser, men det er også åpent for solosykling.

Nye traséer hvert år. For å spare naturen og gi deltakerne nye naturopplevelser.



Les og se mer på den offisielle nettsiden