Skribenten er også løpsleder for RPL50

Deltakerrekord

Årets 9. utgave av Romeriksåsen på langs var nok en gang utsolgt med maksimalt 350 påmeldte, og til slutt endte man opp med 317 startende - som er ny rekord, 20 flere enn i 2019. Romeriksåsen på langs er det nest største norske ultraløpet, der bare Ecotrail Oslo har flere deltakere på ultradistanse. Makstiden er 12 timer, siste løper i år var i mål etter 11:16 og ble hyllet med trippel fanfare av løpets dyktige speaker, også kjent som klovnen Melvin Tix!

Løpsværet var perfekt med litt under 20 grader, lettskyet og noe vind. Underlaget derimot var våtere og mer gjørmete enn tidligere utgaver.

Video fra starten:

Løyperekorder

Begge vinnerne, Marthe Følvik fra Bodø Bauta og Julius Strömberg fra Hälle IF løp raskere enn vinnerne i 2022 og 2023 - dvs de årene løypen har vært slik som nå. Offisielle løyperekorder er nå 4:49:10 på Marthe og 3:58:41 på Julius som begge bor i Oslo. Tidene kan tyde på at sølete løype bremser mindre enn sterk varme, som det var de to foregående årene.

Pallen i kvinneklassen, Mari Brøndbo Dahl, Marthe Følvik og Maren Thomasgaard. (Foto: Carsten Dybevig)

Spennende i kvinneklassen

Det var spenning helt til siste kilometer i kvinneklassen, der Marthe Følvik kjempet med Vidarløperne Mari Brøndbo Dahl og Maren Thomasgaard om seieren. Da hun kastet seg over ende etter målpassering i Hundremeterskogen på Veståsen skole i Gjerdrum gikk det bare 2:21 og 2:56 minutter før Mari og fjorårstoer Maren kom til mål. Det er svært liten margin etter nesten 5 timers løping. Ved passering 33 km var Mari - som vant Blefjells Beste i 2023 - likt med Marthe etter å ha løpt raskere på to partier med grusvei, men Marthe opparbeidet seg en tominutters luke på nytt.

Kvinner topp 10 (95 deltakere) 1. Marthe FØLVIK [210] 1994 Bodø Bauta 4:49:10 2. Mari Brøndbo DAHL [28] 1990 SK Vidar / Ås-NMBUI Orientering 4:51:31 3. Maren THOMASGAARD [335] 1989 SK Vidar 4:52:06 4. Anna GRANDE [154] 1995 Tønsberg triathlonklubb 5:12:19 5. Oddbjørg STOKKELAND [169] 1986 OUS-BIL 5:23:50 6. Lise Lavoll BORGEN-JOHANSEN [346] 1988 Robust Coaching 5:26:29 7. Ingvild AURDAL [87] 1973 Romerike Ultraløperklubb 5:34:57 8. Anniken Amos RUUD [275] 1991 Sportsklubben Vidar 5:35:23 9. Kari Beate HOVDE [37] 1974 Sauland IL 5:37:06 10. Marie ELIASSEN [211] 1993 Oslo 5:38:27

Pallen i herreklassen, Håvard Berge, Julius Strömberg og Njål Pedersen. (Foto. Carsten Dybevig)

Julius avsluttet klart sterkest

Også i herreklassen var det spennende kamp om seieren. Over halve løpet var Ludvig Rød Benco fra Romsdal Randoneeklubb i tet, og mange ventet nok da at vinneren av Rondane100 i 2022 og KRSUltra i 2023 skulle holde unna for konkurrentene. Ved CP2 etter 33 km var den sterke maratonløperen Håvard Berge fra Oslo i kapp med Ludvig, han hadde brukt to veipartier på å komme i kapp.

Men, ingen av disse to skulle vinne. Julius Strømberg fra svenske Hälle IF - som lå 5 minutter bak på CP2 - satte opp farten og var totalt overlegen på de siste 17 kilometerne i terrenget. Han tok igjen de andre - og løp fra til en seiersmargin på 9 minutter!

Menn topp 20 (222 deltakere) 1. Julius STRÖMBERG [269] 1992 Hälle IF 3:58:41 2. Håvard BERGE [121] 1994 Oslo 4:07:45 3. Njål PEDERSEN [286] 2001 GAINZ 4:09:20 4. Ludvik Rød BENCO [256] 1996 Rondane Randoneeklubb 4:12:07 5. Mats HELLERUD [239] 1992 Moss IL 4:14:29 6. Olav HOLDEN [71] 1980 Valler videregående skole 4:17:59 7. Olaus OSERUD BENTZEN [129] 2003 Gjerdrum IL 4:23:07 8. Lars Peter RAKNES [4] 1988 Lørenskog Løpeklubb 4:23:25 9. Sigurd TVETER [259] 2002 SOGBMG 4:32:07 10. Sebastian MARKER [63] 1987 Skanska Aktiv 4:45:26 11. Jonas Klausen ESPEDAL [317] 1994 Oslo 4:46:03 12. Stian GRENAKER [247] 1987 Gjerdrum 4:47:55 13. Haakon UTBY [276] 1991 Höegh Autoliners 4:48:38 14. Endre GRIMSRUD SÆVIG [34] 1990 Driv Trening 4:48:58 15. Jørgen SJAASTAD [324] 1981 Nitteløp 4:49:42 16. Gjermund LUNDEMO SYVERTSEN [96] 1998 Meråker Mountain Challenge 4:51:19 17. Roar BERGHEIM [182] 1985 Gjerdrum il 4:51:22 18. Jan-Åge DYRKORN [198] 2000 Ultralauget Laban 4:54:14 19. Øyvind SÆVIG [282] 1987 Eiksmarka 4:55:52 20. Audun AMUNDAL [350] 1980 Torsdagsklubben 3:40 4:56:07

Tidligere eliteløper og leder av ultraløpsutvalget fram til 2022 løper nå for "Avdanka Runners FC", men han er ikke mer avdanka enn at han løp inn til 23. plass på nøyaktig 5 timer. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Siste løper, Henrik August Tran-Thoresen, kommer i mål til trippel fanfare fra speaker og applaus fra alle gjenværende arrangører og førstehjelpere. På RPL50 er alle som fullfører helter. (Foto: Carsten Dybevig).

Massemønstring

I ultraløpsammenheng er 317 deltakere for massemønstring å regne, og det handler derfor om mye mer enn de raskeste løperne. I målområdet kunne det virke som om løperne var gladere jo lenger tid de brukte - for de hadde alle gitt alt, og for en mosjonist som bruker 9-10 timer er det en ganske annen opplevelde enn for de som raser rundt på 4-5 timer. Romeriksåsen på langs har en makstid på 12 timer, og dette sammen med veldig godt merket løype og anerkjent god løperservice gjør løpet svært populært for ultraløpsdebutanter.

Til neste år er det 10-årsjubileum lørdag 28. juni - og kanskje prøver man å øke til 400 deltakere (logistikkutfordringer).



ALLE RESULTATER

Erlend B Jenssen klarte å melde seg på to ganger, så den ene startplassen overføres neste år - og han er dermed første påmeldte til jubileumsløpet. Han løp inn til 2. plass i M50-54. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)