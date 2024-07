Langrennsløpere og andre har i all den tid kjørt treningsøkter opp til toppen av det stolte fjellet Bitihorn ved Beitostølen, som med sine 1608 moh. også er et kjært turmål for mange.

Nå har du muligheten til å konkurrere om hvem som kommer først til topps. Løpet går i «Bitihødntrøppe» fra Båtskardet, en strekning på 1.8 kilometer med sti og 460 høydemeter rett opp fjellsiden.

Rekordtiden i løpet innehas av langrennsløperen og skiskytterlandslagets smører, øystreslidringen Eivind Bakkene, som brukte imponerende 19.44 minutter.

Alle klassevinnere vil bli premiert med et par joggesko. Dette er en flott anledning til å utfordre seg selv i vakre omgivelser og oppleve den spektakulære utsikten fra toppen av Bitihorn.

Påmelding og mer informasjon finner du på Fjellmaraton.no.

Se videoinvitasjon fra Kjell B. Melbybråten i Øystre Slidre IL, som ønsker alle hjertelig velkommen til en sporty og hyggelig dag i fjellet:



Bitihødn, eller Bitihorn, er et fjell med en en ganske karakteristisk profil. Det ligger helt i den sørøstre delen av Jotunheimen, ovenfor Beitostølen.



