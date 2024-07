Skövde Ultrafestival bød på både 6, 12 og 24-timersløp i tillegg til 100 km denne helgen, et løp som samlet totalt 111 deltakere. Den som imponerte mest var Ida Tidemand Slorafoss fra Romerike Ultraløperklubb - som knuste alle konkurrentene på 6-timersløpet da hun løp inn til 77,043 km.



Resultatet er ikke helt tilfeldig. For to uker siden løp hun 75,405 km: Ida Slorafoss satte løyperekord i Ringerike 6-timers. Da var hun 1,5 km bak kvalifiseringskravet til VM 100 km, og dermed motivert for å gjøre et nytt forsøk på å nå 77 kilometer.

"Jeg har fortsatt troen på at jeg kan klare VM-kvalet på 77 km! Så får vi bare se om det lar seg gjennomføre"

sa Ida etter løpet i Hønefoss. Det var nettopp det hun klarte nå to uker senere i Skövde, der herrevinneren med 69,041 km var den av 42 konkurrenter som kom nærmest Kongsvinger-kvinne. Løpet ble arrangert på Södermalms IP på tartanunderlag i en bane som var kontrollmålt til 406,09 km.



Med dette resultatet rykker Ida Slorafoss opp til 3. plass på den norske adelskalenderen, bak Margrethe Løgavlen (3 ganger 2007-2009) og Anne Jounn Hodne (2011)

Iskald beregning eller flaks?

- Jeg følte meg ikke like sterk som i i Hønefoss denne gangen, men hadde ingenting å tape, sier Ida til kondis.no dagen etter løpet - og etter at hun allerede har rukket å delta på et ridestevne. Hun er både en god konkurransetytter og en god ultraløper.

- Dette var skikkelig moro, sier Ida.

- Jeg åpnet litt hardt, hodet var mentalt klar for oppgaven men kroppen var nok litt sliten kort tid etter Hønefoss. Tempo droppet ganske mye halvveis inn i løpet, og de to siste timene besto virkelig av å grave ned i kjelleren.

- Jeg hadde fantastisk support som regnet hele veien om det skulle holde hele veien inn. Spenningen var stor da vi ventet på sluttmålingen da jeg hadde blitt fortalt at jeg måtte løpe en runde til, men manglet ca 60 meter til matta...

- Tårene og jublelen kom da det ble offisielt 77.04 meter! Iskald beregning eller flaks, både spør og konstaterer 35-åringen, som nå bare kan vente på uttaket til VM 100 km i indiske Bengaluru 7. desember.

- Jeg er i fin form, ingen vondter og har idag vært på ridestevne med hesten, men nå legger jeginn en skikkelig god grunntreningsperiode resten av sommeren.

Ida og supporter Cathrine Teigbråten etter at resultatet var klart. Bildet er tatt av Cathrines kjæreste Markus - som også supporterte Ida.





Ida på ridestevne dagen etter det flotte 6-timersløpet. Privat foto.

På 24-timersløpet kom 70 år gamle Knut Kronstad - også han fra Romeriks Ultraløperklubb - på 5. plass av 20 menn med 137,451 km.