(NB! Reportasjen oppdaters med flere bilder søndag!)

Stort bildegalleri (K+):

Se 140 bilder fra Risberget Rundt

På en aldeles nydelig løpsdag var det Tom Erik Karlsen med 38,40 og Ida Skolegården med 47,56 som var raskest på den 10,2 km lange løypa i Risberget. Det ble fort orden på køen ut fra start, og både de som ville løpe fort og de som tok det som en trimtur fant fort sin plass i køen. Løypene var stort sett tørre og fine med noen våte innslag, men ingen klagde på det.

Starten har gått og mange vil finne en god plass før man kommer til de smalere stiene. Vi ser fra venstre 031 Sabr O. Mehamenur, 026 Syver Andersen, 022 Gaute Skyrudsmoen, 041 Arne Laurits Rossebø Lie, 001 Petter Leistad og til høyre Geir Marius Larsen og vinneren Tom Erik Karlsen. (Foto: Erik Øsmundstad)

- Vi er kjempefornøyd med arrangementet. At det ble kø i påmeldingen er jo egentlig bare positivt og skyldes at vi gjør dette på enklest mulig måte, nemlig påmelding ved start. Da kan vi få en overraskelse som i dag, med større deltakertall enn ventet. Deltakertallet på 191 er det høyeste siden før pandemien da vi i 2019 hadde 212, forteller leder i Risberget Turforening, Erik Øsmundset.

Kø i løypa ut fra start. Raskeste løper, Tom Erik Karlsen, leder an. (Foto: Knut Øsmundset)

- Det var hele 82 som løp for første gang, mange av dem ganske unge noe vi er strålende fornøyd med. Det er også gledelig at flere enn noen gang valgte konkurranse på tid, nemlig hele 83, det viser at mange vil teste formen sin med denne 10 km-runden, sier Øsmundset.

- Håpet vårt er at flere kommer igjen gang på gang for å teste formen sin. Vår idé for Risberget Rundt er at det skal være et hyggelig trimarrangement midt i ferietida, og vi tror det også fungerer slik. De som ikke fikk deltatt på lørdag har muligheten til å ta en tur i en av løypene i løpet av sommeren og melde dette inn til arrangøren og få løpet godkjent for medalje som man får for første, tredje og femte gangs deltakelse.

Dugnadsånden i Risberget viste seg også denne gang å være på topp da et 20-talls dugnadsarbeidere stilte opp for å dra det hele i havn.

Jan Helge Grøtbekklien løp Risberget Rundt for 40. gang og fikk fortjent plakett. (Foto: Knut Øsmundset)

Resultater Risberget Rundt 2024

Sted: Start og innkomst ved paviljongen, Kynnbrua i Våler

Distanser: 5 og 10 km

Arrangør: Risberget Turforening

Antall deltakere: 191 deltakere fordelt på 83 i konkuranseklasse på 10 km og 108 i trimklasse på 5 eller 10 km.

10 km kvinner konkurranseklasse:

Ida Skolegården 47,56 Oda Lien 49.23 Dorte Foss, Raufoss 51,49 Johanne S. Pedersen, HHBC 52,36 Ingvild Fauske, Risberget IL 53,32 Emma Otterhaug 54,38 Susann Olsen 58,14 Kathrine Dalen, Vaaler IF 58,51 Line Viola Hvammen, Team Kondis Elverum 1.01,10 Ingrid Midtsundstad Tenge, Ås IL 1.01,21 Tone Postholm, Braskereidfoss/Trondheim 1.02,08 Nora Postholm, Charlottenlund SK 1.03,14 Vigdis Skolegården 47,56 Hilde Gurvén 1.07,14 Elin Leistad 1.07,39 Kine Bredesen 1.12,07 Connie Schneider, 1.13,02 Ellen Kristine Olberg 1.15,20 Hilde Øgaard 1.15,37 Ann Jeanette Kjæstad 1.16,30 Andrine Trumet 1.17.06 Mari Øgaard 1.17,28 Tina Klemetvoll 1.28,58 Lene Amundsen 1.29,04

10 km menn konkurranseklasse