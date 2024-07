Vasstrandmila gikk i dag for andre året på rtad med god oppslutning. 78 løpere fullførte enten 10 km, 5 km eller 3 km. 3 km var ny distanse, men 10 km hadde flest deltakere med 45 løpere. Vasstrandmila er myntet på feriegjester i lokalområdet og hjemmeværende løpere som vil teste formen midt i fellesferien.

Forholdene var gode med overskyet vær, 17 grader og vindstille. Løypen går på gangveg og bilveg med lite eller ikke noe biltrafikk.

Beste kvinne på 10 km blei Unni Irene Arnestad, Ålesund på tiden 40.45. Vinnere på 5 km i kvinneklassen blei søstrene Emilie, Karoline og Martine Olsen, alle Blindheim IL på tiden 22.58. Beste mann på 5 km blei Espen Utgård Sæther, Velledalen IL med tiden 17.27. 3 km blei vunnet av Malin Berge, Kondis på 11.51 og Kristian Nedregård, Ålesund på tiden 9.39.

Foto: Sigbjørn Anton Lerstad

RESULTATER

BILDER 1

Bilder 2

Bilder 3

Videosnutt fra starten ​

Njål Tyssing vinner Vasstrandmila

Petter Hørthe blir nest beste mann på 10 km

Unni Irene Arnestad mottar premie for beste kvinne på 10 km. Utdeler er Per Jan Helset

Beste kvinner på 5 km blei søstrene Olsen som sprang i mål på samme tid. Navnene er Karoline, Martine og Emilie Olsen i tilfeldig rekkefølge og de fikk dele pokalen

Espen Utgård Sæther vinner 5 km. Espen var hare for Vegard Riksheim Tandstad som blei nummer to på 5 km. Espen tok løpet som en trenmingsøkt da viktige oppgaver venter seinere. Årets store mål er å komme under 2.30 på maraton i Berlin i september

Erik Davik-Nicolaysen med pokal i handa blei nummer tre på 5 km med tida 20.19 i klasse 10-11 år. Her avbildet med bror og far som også var med på løpet og som var på ferie i området

Malin Berge vinner 3 km for kvinner

May Evy Nesheim blir nummer to på 3 km

Kristian Nedregård vinner 3 km for menn på tiden 9.39. Det er bare 2 sekund bak klasserekorden i kl. M50-54 år på distansen

Bak arrangementet stod disse karene fra arrangøren Ålesundløpene. Fra venstre, Helge Fuglseth, Ludvig With, Per Jan Helset og Sigbjørn Anton Lerstad