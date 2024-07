- Vi følte begge at vi hadde full kontroll, oppsummerer de to.

Wilma har beste tid i Europa i år både på 1500 og 3000 meter. Magnus er nummer tre på 1500 meter, mens også han har best tid på 3000.

Begge går for medalje i lørdagens finale. Wilma topper listene med 4.11. Nummer to har 4.13.

- Jeg har ei jente fra England like bak meg på listene. Hun virket sammen med en lagvenninne veldig sterke her i dag, sier Wilma som regner med tøff konkurranse fra de to.

Wilma vant lett på 4.23,33. De seks beste gikk til finalen.

- Jeg ga ikke mer enn jeg måtte. Det var veldig varmt, men det taklet jeg veldig bra, sier Wilma som droppet Hoved-NM for å stå best mulig rustet til U-18 mesterskapet.

- Dette er sesongens viktigste uke for meg, presiserer Ull/Kisa-jenta.



Spydde før start

Magnus Øyen ble nummer to i sitt heat på 3.57,07. Han har 3.45 som pers og årsbeste.

- Jeg spydde under oppvarming, og jeg følte meg alt annet enn pigg. Da jeg ankom banen like før start forsvant det. Under løpet gikk det helt fint, sier Magnus som har tredje beste tid påmeldt. En er nede på 3.40, og en har 3.43.

- Jeg går så klart for medalje. I forkant av løpet i dag var jeg litt skeptisk grunnet mageproblemer, men det gikk greit i selve konkurransen, understreker Magnus.



Utslått

Åsmund Sunde Førde ble nummer fem eller seks i sitt heat. Det er levert inn en protest, men Jølster-gutten som løp på 4.06,33 var uansett et halvt sekund fra fjerdeplassen som ga den siste finaleplassen. Sunnfjordingen hadde ikke fart nok da de beste satte inn sitt høyeste gir.

Mathea Lægran var tett på finalen. Hun ble nummer syv i heatet der de seks beste gikk videre til lørdagens finale. Den femte beste i heatet fikk et forsprang, men Skjalg-jenta var bare 0,26 bak en finaleplass. Hun løp på pers med 4.26,84.

- Jeg hadde er klart mål om finale her i dag, sier Mathea som var skadet i hele fjor.