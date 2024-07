- Vi frykter at Magnus har fått en matforgiftning. Han slet også under forsøket på torsdag. I dag var det mye verre, det ga han beskjed om allerede før start, forteller landslagstrener Hans Jørgen Borgen. Hovedpersonen selv presiserer at han ikke var stiv på sisterunden, men at kroppen bare var tom for krefter.

- Her var bare ikke noe å spa på med. Jeg fikk en billig reise, kanskje det var derfor det gikk så bra så lenge. I dag burde jeg kunne tatt medalje på en normal dag, oppsummerer Rindal-gutten. Øyen hadde tredje beste tid på distansen i forkant, og målet var medalje.

- Det var i alle høyeste grad realistisk, sier trener Borgen etter dagens 4.04. En tid som var 20 sekunder svakere enn pers. Gullet gikk til storfavoritten Filip Toual fra Tsjekkia, som løp på 3.54,77.

200 meter fra mål var Magnus nummer fem. Mot slutten røk både plasseringer og sekunder raskt.

-Vi er litt usikre på hva dette er. Noe er i alle fall galt, oppsummerer landslagstreneren.

I fjor ble Rindølen nummer to på 3000 meter under tilsvarende mesterskap i Slovenia. Den gang løp han som yngst i gutter 17.

- Målet i helgen er klart medalje, sa Øyen i forkant. Han har tredje best tid i Europa i år på distansen med 3.45. Kun to løpere kunne vise til bedre perser med 3.40 og 3,43.



Magnus Øyen i front av feltet. (Foto: Vestpress)



Best i Europa på 3000 meter

Magnus Øyen har bestetid i Europa på 3000 meter med 8.08 i år. I søndagens finale er han reserve.

- Vi fikk i utgangspunktet en øvelse her på EM. Jeg valgte 1500 meteren. Skulle en av de norske bli syk ville jeg under normale omstendigheter steppet inn. I den tilstand jeg er i nå blir ikke det aktuelt, sier Magnus som ikke hadde konkurrert noe denne våren, før hoved-NM der han ble rundt nummer ti på begge sine starter. Han gjorde det veldig bra innendørs med klare perser både på 1500 og 3000 meter. I vinter ble han også nummer to på 3000 meter under innendørs NM.



- Det var min første seniormedalje, avslutter 17-åringen.



Resultater 3000 meter gutter