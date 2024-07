Begge de to løpene har lange tradisjoner og har tradisjonelt blitt arrangert olsok-helga hvor det er mange kulturelle tilbud for fastboende og turister på tampen av sommerferien. Endringene i år er at distansene i Egebergløpet er noe justert, og at løpet i Folldal i år går på søndag.

Egebergløpet med justerte distanser lørdag

Egebergløpet inngår som alltid i "Olsok i Tolga" og består av terrengløp med to distanser og turmarsj med hele fire alternativer med start fra Bjørsjølia og målgang på Sætersgård. Tolga IL har gjort flere endringer som har slått positivt ut de to sisste årene, og til årets Egebergløp er det gjorte noen justeringer på løypene.

Den lengste løypa som går over fjellet blir nå forlenget med vel en kilometer og blir en real fjell-halvmaraton, uoffisielt målt til 21,15 km. 10 km kortes ned ca. 300 meter til ganske nøyaktig 10 km. Halvmaraton kan også gjennomføres som stafett med fire etapper med lengder på 2,6 km, 5,9 km, 5,1 km og 7,5 km med høyst variert kupering. Barnas Egebergløp som ble introdusert i 2002 vil også i år skape liv og røre på Sætergård før de voksne kommer mot mål.

Med 68 aktive i fjor var Egebergløpet nær ved å doble deltakerantallet fra året før. Med 120 registrerte turmarsjdeltakere og 30 med på barneløpet på stadion, ble det økning fra 150 til 218 totalt sett.

De fire totalvinnerne som ble belønnet med kortreiste "matnyttige" premier etter fjorårets triumfer (fra v.): Jon Aukrust Osmoen, Marte Leinan Lund (20 km), Esten Hansen-Møllerud Hauen og Maria Sæther Verdenius (10 km). (Foto Per Johan Hartviksen)

Kvalitetsløpet Malmvegen Minneløp på søndag

Malmvegen Minneløp er et mosjonsløp som første gang ble arrangert i 1983, går i år for 42. gang. Som navnet tilsier går løypa langs deler av den gamle malmvegen mellom Folldal og Alvdal. Hovedløypa er 11,5 km lang og starter i Grimsbu med innkomst ved Folldal skole og flerbrukshus. Løpet starter på 670 moh og ender på 740 moh med høyeste punkt 840 moh. Malmvegen Mini starter ved Beitrusten og er 4 km langt.

Malmvegen Minneløp minneløp er godkjent som kvalitetsløp av Kondis, noe som bl.a. betyr at Kondis-medlemmer får 40 kr i rabatt på startkontingenten.

Løpet hadde i fjor 42 deltakere da 16 stilte i konkurranseklassene på 11,5 km og 26 på de to trimalternativene 11,5 km og 4 km. Minneløpet i Folldal har de siste årene vært en duell mellom arrangørklubbens Martin Øyen Tøraasen og Strandbygdaløperen Magnus Torp Antonsen. I fjor tok hjemmefavoritten sitt fjerde seier i løpet etter en jevnere og raskere duell enn noen gang. Louise Skak fra Romerike Ultraløperklubb var klart best av damene i fjor og stiller for å forsvare seieren i år.

Martin Øyen Tøraasen løper inn til seier tre sekunder foran Magnus Torp Antonsen i 2023-utgaven av minneløpet i Folldal. (Foto: Folldal IF)