Martin Øyen Tøraasen satte ny løypepers da han helt upresset vant løpet i hjembygda på 40:51, fem sekunder raskere enn da han vant med Magnus Torp Antonsen i hælene for et år siden. Veteranen Jo Reistad fra Furnes tok andreplassen med et halv minutts margin til Rune Vegard Bakken fra Lesja til tross for at han hadde det brutale motbakkeløpet Kvitfjell opp i beina fra fredag kveld. Der ble 50-åringen sjuende mann totalt og tok en klar klasseseier.

Blant kvinnene hade Nora Brandsnes Pedersen fra Sandnessjøen litt friskere bein enn fjorårsvinneren Louise Skak som virkelig fikk brukt ultraløper-egenskapene sine denne helga. I likhet med toeren i herreklassen stilte hun opp i Kvitfjell opp på fredag der hun tok en sterk 3. plass i det gode selskapet. Ikke nok med det så fullførte den opprinnelige dansken også siste del av Kvitfjell Lauparfestival, nemlig Langlaupet på hele 25 km lørdag. Der ble det ble 7. plass og klasseseier etter vel to og en halv times løping i terrenget på topen av Kvitfjell. Maren Nafstad Bjerkestrand fra Varegg måtte seg seg slått med 20 sekunder av Louise i Malmvegen Minneløp og med 1:40 minutt av Nora Brandsnes Pedersen som tok sitt første napp i vandrepokalen.

Martin Øyen Tøraasen og Nora Brandsnes Pedersen med vandepokalene etter det 42, minneløpet i Folldal. (Foto: Folldal IF)

Kvinner

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid Diff. 1 Nora Brandsnes Pedersen Sandnessjøen K17-29 52:42.2 0:00.0 2 Louise Skak Fjelltid Folldal K40-49 54:03.1 1:20.9 3 Maren Nafstad Bjerkestrand Varegg Fleridrett K17-29 54:22.5 1:40.3 4 Ane Øyen Skaubygda Idrettslaget K40-49 59:46.2 7:04.0 5 Ane Malene Kolstad Trondheim K17-29 1:00:30.6 7:48.4 6 Karina Lund Rød Harstad K30-39 1:00:56.4 8:14.2 7 Ingrid Jenvin Støen Fasteplassen K30-39 1:04:29.8 11:47.6 8 Tomine Weibell Nordset Nittedal K12-16 1:13:02.3 20:20.1

Menn

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid Diff. 1 Martin Øyen Tøraasen Folldal M17-29 40:51.4 0:00.0 2 Jo Reistad Furnes M50-59 46:28.9 5:37.5 3 Rune Vegard Bakken Lesja M40-49 46:59.4 6:08.0 4 Simen Hansæl-Nergaard Kvikne M17-29 47:46.5 6:55.1 5 Embrik Nordset Nittedal M12-16 50:27.2 9:35.8 6 Martin Nyheim Voll Dalholen M17-29 51:07.4 10:16.0 7 Vetle Stedal Brendryen Folldal IF M12-16 52:41.6 11:50.2 8 Ole Einar Nøkleby Brendryen Folldal IF M17-29 53:58.1 13:06.7 9 Simen Jenvin Støen Fasteplassen M30-39 56:30.8 15:39.4 10 Magnus Oshaug Pedersen Tiller M30-39 56:51.9 16:00.5 11 Geir Bjerkestrand Hvam IL M50-59 59:52.3 19:00.9 12 Ralf-Peter Michler Trondheim M60-69 1:01:30.3 20:38.9 13 Eivind Støen Fasteplassen M60-69 1:02:20.1 21:28.7 14 Jo Brendryen Eidsvåg I Åsane M40-49 1:22:15.2 41:23.8 15 Jonas Askvik Brendryen Eidsvåg I Åsane M17-29 1:34:10.6 53:19.2

